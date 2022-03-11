Сент-Люсия C. визит в Муниципальный на дату 12

После падения в последней игре хозяева хотят снова встретиться с победой перед своим народом и получить три очка. Посещение спасло только одного юнита за предыдущий день и будет бороться за победу.

Муниципальный падает от 0 до 1 перед Ачуапой. В предыдущие 4 дня его результаты были разными: он выиграл 2 матча и проиграл 2.

Санта Лючия К. сравняла счет со счетом 1:1 против деп. Истапа накануне. В последних матчах он одержал 2 победы, 1 поражение и 1 ничью.

Муниципальные измерения и Санта-Лючия C. будут измерены завтра в 18:00 (время Аргентины). Матч, соответствующий 12-му турниру Гватемалы - Клаусура-2022, будет проведен на стадионе Мануэля Фелипе Каррера.

В последних 5 матчах, которые встречались друг с другом в турнире, местные жители выиграли 3 раза и закончились вничью 2 матча.

Заведение занимает пятое место с 17 очками и 5 победами, а посетитель достиг 14 единиц и занял восьмое место в турнире.

Муниципальное время и Санта-Лючия С., в зависимости от страны

Аргентина: 18:00

Колумбия, Мексика EST и Перу: 16:00

Мексика CST и Никарагуа: 15:00

MST Мексика: 14:00

PST в Мексике: 14:00

PST в Мексике : 13:00 Венесуэла: 17:00

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