Россия пострадает, если захватит активы компаний, которые уходят, считают США

Вашингтон, 10 марта Соединенные Штаты заявили в четверг, что России будет нанесен ущерб, если она захватит активы иностранных компаний, покидающих страну, и предупредили, что она может быть подвергнута судебным искам со стороны этих компаний. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отреагировала в серии твитов на заявление президента России Владимира Путина о том, что Россия может управлять активами иностранных компаний, которые прекращают свою деятельность в стране или отказываются от нее в ответ на вторжение в Украину. «Любое незаконное решение России об аресте активов этих компаний в конечном итоге приведет к еще большей экономической боли для России. Это подчеркнет четкий сигнал мировому бизнес-сообществу о том, что Россия не является безопасным местом для инвестиций и ведения бизнеса», — подчеркнул он. Он добавил, что такие меры со стороны России «также могут подтолкнуть к судебным искам со стороны компаний, имущество которых арестовано». «Мы поддерживаем американские компании, которые принимают трудные решения относительно будущего своей деятельности в России», — сказала пресс-секретарь. Псаки заявил, что решение о том, оставаться или нет в России, должно быть единоличной ответственностью каждой компании, но Белый дом «приветствует» заявления компаний, покидающих страну в результате российского вторжения в Украину. Пресс-секретарь повторила заявления Владимира Потанина, российского металлического магната, который, согласно The New York Times, заявил в четверг, что такая национализация вернет страну «на 100 лет назад, до 1917 года», когда произошла русская революция. На встрече с членами своего правительства, собранной российскими агентствами, Путин призвал к «решительным действиям против «тех, кто собирается закрыть свои производственные предприятия». «Нам придется внедрить внешнее управление, а затем передать эти компании тем, кто хочет работать», — подчеркнул российский лидер, отметив, что «достаточно правовых инструментов, рыночных инструментов». Таким образом, президент реагировал на выход или прекращение операций в России сотен иностранных компаний, занимающихся товарами и услугами, из различных секторов с начала наступления на Украину 24 февраля. Инвестиционный банк Goldman Sachs объявил в четверг о приостановке деятельности в России и стал первым крупным банком на Уолл-стрит, объявившим об этой мере. В среду самые знаковые бренды США и культура капитализма, такие как Coca Cola, McDonald's или Starbucks, почти единодушно объявили о том, что они приостанавливают свою деятельность в этой стране. Кроме того, в последние дни крупные технологические компании Google, Meta (Facebook), Apple или Youtube прервали свои услуги на территории России, а также международные платежные компании Visa и Mastercard, многонациональная мебельная компания Ikea и продовольственная компания Nestlé. ШЕФ фунт/ррт