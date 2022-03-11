Россия ужесточает осаду «крепости» Киева

Российские войска ужесточили осаду Киева в пятницу, превратившись в «крепость» перед московскими войсками, обвиненными украинскими властями в нападении на мирных жителей, спасающихся от боевых действий.

Насилие, которое привело к гибели сотен гражданских лиц и более чем двум миллионам изгнанников, не утихло в Украине после первой встречи на высоком уровне между двумя сторонами с начала конфликта 24 февраля, которая завершилась отсутствием прогресса в направлении прекращения огня.

Украинская армия предупредила в полуночном докладе, что «противник пытается ликвидировать оборону украинских сил» во многих местах к западу и северу от Киева с целью «заблокировать столицу».

Этот источник не исключал «движения противника на восток в направлении Броваров», у ворот Киева.

- «Киевская крепость» —

Мэр столицы, известный бывший боксер Виталий Кличко, заявил, что половина населения уехала и что город, ранее насчитывавший почти 3 миллиона жителей, «стал крепостью».

«Каждая улица, каждое здание, каждый контрольно-пропускной пункт были укреплены», - сказал он.

Вторгшиеся силы окружили по крайней мере четыре крупных украинских города и направили вооруженную технику на северо-восточный фланг Киева, где такие пригороды, как Ирпень или Буча, уже несколько дней подвергаются бомбардировкам.

Украинские солдаты рассказали об интенсивных боях за контроль над главной автомагистралью, ведущей в столицу, а журналисты AFP видели ракетные обстрелы Великой Дымерки, прямо на окраине города.

«Это ужасно, но что поделаешь? Некуда бежать или прятаться. Мы живем здесь», — говорит Василий Попов, 38-летний публицист.

Министерство обороны Великобритании указало, что эта стратегия окружающих городов «сократит количество сил, доступных для продвижения, и замедлит прогресс России».

Но пока у этих осажденных городов нет передышки. Российские войска ищут новые цели, такие как Днепр (центр), город, который ранее был защищен от атак, или Луцк (северо-запад).

«В городе было три авиаудара по детскому саду, жилому дому и двухэтажной обувной фабрике, где вспыхнул пожар. Один человек погиб», — сообщили в экстренных службах в Днепре.

Со своей стороны, министерство обороны России указало, что «военные аэродромы Луцка и Ивано-Франковска (запад) сняты с вооружения».

- Нападение на гуманитарный коридор -

В стратегическом порту Мариуполь на Азовском море президент Украины Владимир Зеленский осудил «танковую атаку» по маршруту, по которому он отправил в город колонну с продовольствием, водой и лекарствами. «Это предполагаемый террор, вопиющий террор», - сказал он.

Ситуация была названа «апокалиптической» в этом городе, где в среду была взорвана детская больница, в результате чего три человека, включая одну девочку, погибли в результате резко осужденного международного нападения.

Его мэр Вадим Бойшенко заверил, что российская авиация бомбит жилые районы «каждые 30 минут» в четверг, «убивая мирных жителей, пожилых людей, женщин и детей». По его словам, более 1200 жителей погибли после десяти дней осады.

А местный представитель Международного комитета Красного Креста Саша Волков предупредил, что некоторые жители «начали драться из-за еды» и что многие остались без питьевой воды.

Несмотря на разногласия и упреки в невыполнении обязательств, обе стороны договорились о гуманитарных коридорах, которые позволили эвакуировать в последние два дня около 100 000 гражданских лиц из Сум (северо-восток), Изюма (восток) и окраин Киева.

Москва заявила, что откроет ежедневные коридоры для эвакуации гражданских лиц на российскую территорию, но Киев отказался от маршрутов, ведущих к вражеской территории.

По оценкам Агентства ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), конфликт привел к появлению более 2,3 миллиона человек и еще 1,9 миллиона внутренне перемещенных лиц.

Кроме того, Организация Объединенных Наций указала, что помимо одного в Мариуполе были атакованы и уничтожены еще два родильных дома. По словам сотрудника по правам человека украинского парламента Людмилы Денисовой, 71 ребенок погиб в этой войне и более 100 получили ранения.

- Переговоры без прогресса -

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил сожаление, что в Турции «не было прогресса» во встрече дипломатических руководителей обеих стран, даже в отношении 24-часового прекращения огня.

Его российский коллега Сергей Лавров был открыт для дальнейших переговоров, но с собеседниками более низкого уровня и в Беларуси, и настаивал на том, что его вмешательство в Украину было направлено на защиту от угроз его безопасности.

Москва также выступила с обвинениями в том, что Украина и Соединенные Штаты будут разрабатывать биологическое оружие, что было отвергнуто обеими сторонами. В пятницу Совет Безопасности ООН проведет срочное заседание по этому вопросу по просьбе России.

По словам Олега Устенко, главного экономического советника Зеленского, конфликт до сих пор нанес ущерб дорогам, мостам и предприятиям на сумму 100 миллиардов долларов.

Западные страны предложили Украине военную и гуманитарную поддержку, хотя они избегали прямого участия в конфликте против такой ядерной державы, как Россия.

Конгресс США утвердил в четверг вечером новый бюджет, который включает 14 миллиардов долларов для экономической и финансовой поддержки Украины, а также оружие и боеприпасы.

Хотя правительство США отказалось вводить бесполетную зону и отправлять истребители в Украину, правительство США было готово продолжать поставки в Киев систем противовоздушной обороны. Для Москвы эти поставки оружия были «опасными».

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