Россия заявляет, что будет использовать добровольцев с Ближнего Востока в Украине

International Newsroom, 11 марта Россия готова использовать добровольцев из ближневосточных стран для вторжения в Украину, особенно в операциях в Донбассе, заявил сегодня президент России Владимир Путин. На заседании Совета безопасности России Путин заявил, цитируемый российскими агентствами, что «есть люди, которые хотят приехать и помочь людям, живущим на Донбассе на добровольной основе», на что министр обороны Сергей Шойгу ответил, что уже «шестнадцать тысяч человек из ближневосточных стран желающих помочь людям» этой украинской территории. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, которого цитирует Sputnik, заявил, что большинство добровольцев для участия в том, что Москва называет «спецоперацией» на Украине, являются выходцами из стран Ближнего Востока и Сирии. «Мы считаем правильным положительно откликнуться на эти запросы, тем более что эти запросы не предназначены для (зарабатывания) денег», - сказал министр обороны. «Мы знаем многих из них, они помогали нам в борьбе с Исламским государством в самые трудные времена, в течение последних десяти лет», — заключил Шойгу, которого цитирует агентство ТАСС. Российские вооруженные силы, как авиация, так и специализированные армейские подразделения, сыграли важную роль в войне в Сирии, поддерживая нынешнего президента Башара Асада. Сирия была одной из немногих стран, которые с первого момента открыто поддержали российское вторжение в Украину. На заседании Совета безопасности России Путин заявил, цитируемый ТАСС, что есть западные страны, которые «вербуют наемников» и что они «открыто демонстрируют это, нарушая все нормы международного права». ШЕФ ИНТ-лаб/ХМА ПРИМЕЧАНИЕ ПОДПИСЧИКАМ. Agenzia Efe временно приостановила выпуск новостей из России из-за угрозы, которую представляет для ее журналистов недавно утвержденная реформа уголовного кодекса. Efe будет продолжать сообщать, насколько это возможно, из других мест об этом серьезном кризисе.