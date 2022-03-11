Россия заявила, что эвакуировала более 220 000 человек из Украины

Международная редакция, 11 марта Россия утверждает, что более 220 000 украинских беженцев были эвакуированы и перемещены на ее территорию из региона Донбасс на востоке Украины, сообщает официальное российское агентство ТАСС, которое ссылается на источники из органов безопасности. «По состоянию на утро 11 марта почти 222 000 человек пересекли российскую границу, в том числе более 50 000 детей», — сообщил источник. «С 18 февраля, когда власти этих республик объявили об эвакуации, в Россию прибыло более 193 000 человек из Донецкой и Луганской народных республик». Россия признала независимость этих двух украинских территорий с большинством русскоязычного населения всего за несколько дней до начала вторжения на остальную часть страны. Около 30 000 человек покинули территорию Украины через контрольно-пропускные пункты в Белгородском, Брянском, Курском и Республике Крым — территории, оккупированной Россией с 2014 года. Источники не уточняют конечный пункт назначения, в который были помещены эти беженцы. Источники, по данным ТАСС, уточнили, что более 50 000 эвакуированных — это жители России, остальные — граждане Донбасса и остальной части Украины. Кроме того, Министерство обороны сообщило в пятницу, что российские военно-воздушные силы сбили за последние 24 часа три украинских вертолета Ми-25 и восемь беспилотных летательных аппаратов, в том числе пять беспилотников Bayraktar TB-2. По словам представителя Министерства обороны России генерал-майора Игоря Конашенкова, российская авиация также уничтожила 107 украинских военных объектов за последние сутки, включая шесть командных пунктов и центров связи, 14 складов боеприпасов и горючего и 11 мест хранения военных оборудование. Российская армия, по данным ТАСС, также в последние часы вывела из строя военные лагеря в украинских районах Луцка и Ивано-Франковска, которые имели высокоточное оружие. С начала вторжения 16 дней назад российские войска утверждают, что вывели из строя или уничтожили в общей сложности 3213 оперативных объектов на территории Украины. Примечание для подписчиков: Агентство EFE временно приостановило выпуск новостей из России из-за угрозы, которую представляет для своих журналистов недавно утвержденная реформа уголовного кодекса. EFE будет продолжать сообщать, насколько это возможно, из других мест об этом серьезном кризисе