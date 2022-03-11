Вторжение России в Украину: когда вылетит второй самолет в Румынию, который спасет мексиканцев

Правительство четвертой трансформации в координации с мексиканской армией и военно-воздушными силами сообщило, что оно выполнит второй рейс гуманитарной помощи с целью репатриации семей граждан, которые были эвакуированы из Украины и переведены в Румынию.

Этот самолет, как сообщается в заявлении для прессы, взлетит в эту пятницу, 11 марта 2022 года, примерно в 10:00 утра и совершит примерно 20-часовой полет, как и предыдущий, чтобы он мог прибыть в Румынию утром в субботу, 12 марта.

Объявление было сделано в последние дни президентом Мексики Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором. Во время своей пресс-конференции из Национального дворца он заявил, что они повторят спасение мексиканцев, оказавшихся на мели во вторжении России в Украину.

«Мы защищаем мексиканцев, которые находятся в Украине. Его принесли им. Сегодня снова отправляется самолет, чтобы доставить их, а также латиноамериканцев, у которых нет возможности вернуться в свои страны. Мы делаем это и (оказываем) гуманитарную помощь беженцам в лагерях», — прокомментировал президент во время пресс-конференции.

Через несколько минут после того, что сказал Лопес Обрадор, министр иностранных дел опубликовал публикацию, касающуюся заявлений и поддержал их, гарантируя, что самолет будет отправлен в Румынию в координации с Министерством национальной обороны.

Первые мексиканцы, которых спасли из Украины ВВС, благополучно высадились (Фото: SRE)

Мексиканцы и другие иностранные граждане, которые были спасены в Румынии из Украины, благополучно прибыли в Мехико 4 марта 2022 года, чтобы воссоединиться со своими родственниками.

Через социальные сети министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард подтвердил, что самолет мексиканских военно-воздушных сил прибудет в страну примерно в час ночи и приземлится на военно-воздушной базе № 19.

Мексиканцы и другие иностранные граждане, пожелавшие покинуть Украину перед лицом вторжения россиян, прибыли вечером 2 марта в аэропорт Бухареста, Румыния, где велась подготовка к их возвращению.

Примерно в 8 утра 3 марта им удалось сесть на рейс FAM, который насчитал в общей сложности 138 человек, спасенных в ходе операции по поручению Андреса Мануэля Лопеса Обрадора.

Мексика репатриировала соотечественников и иностранцев, которые бежали из Украины в Румынию (Фото: SRE)

В общей сложности 44 соотечественника были вынуждены оставить свои дома, работу, друзей и жизнь в стране, управляемой Владимиром Зеленским. Некоторые имели возможность вернуться в компании своих украинских родственников, а другие не оставили своих питомцев в попытке вернуться в Мексику.

В общей сложности 81 человек разных национальностей были эвакуированы, а также щенка, за которым они постоянно ухаживали. К ним присоединились 28 журналистов, дипломатический персонал и члены FAM, что дает в общей сложности 138 членов экипажа на борту Boeing 737-800.

Рейс покинул Румынию с опозданием на три часа, но, к счастью, им удалось взлететь, и в четверг, 3 марта, они сделали первую остановку в Шенноне, Ирландия, откуда они отправились на мексиканскую территорию.

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