Россия расширяет бомбардировки на западе Украины и увеличивает количество беженцев

Айзек Джон Мартин Львов (Украина), 11 марта В эту пятницу российская армия расширила свои бомбардировочные рейды дальше на запад Украины, который считается самым безопасным районом в стране, поскольку он находится далеко от линии фронта, в то время как число беженцев, пытающихся покинуть страну, продолжает расти, на шестнадцатый день наступление. В пятницу утром Луцк, расположенный на северо-западе страны и недалеко от границы с Польшей, и Ивано-Франковск, примерно в 250 километрах южнее и недалеко от Молдовы, сообщил в своем Twitter-аккаунте Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского. Сирены звучали по всему региону, включая город Львов, транзитный пункт для украинцев, стремящихся бежать и уехать в Польшу, где проживает подавляющее большинство беженцев. БОМБАРДИРОВКА В НОВОМ НАПРАВЛЕНИИ Мэр Луцка Игорь Полищук попросил жителей быстро пройти к убежищам, услышав первые взрывы в городе, расположенном примерно в 90 километрах к востоку от польской границы. «Взрывы возле аэродрома. Всем в приют!» , сообщил Полищук через Facebook, который попросил соседей не размещать фотографии, адреса и не устанавливать координаты, что может стать первым российским нападением на этот город, в Волынской области и соседнем Львове. «Четыре ракеты были выпущены по военному аэродрому в Луцке с бомбардировщика российской армии. К сожалению, есть человеческие потери. В настоящее время два военнослужащих погибли и шесть получили ранения различной степени тяжести. Завалы убирают», — сообщил глава Волынского областного военного управления Юрий Погуляйко в своем аккаунте в Telegram, передает Укринформ. Кроме того, три других авиаудара были нанесены в Днепре, на юге центральной части страны, сообщает украинский вещатель ICTV, который добавил, что снаряды упали возле детского сада, жилого дома и обувной фабрики. Это первый случай, когда эти два города подверглись нападению с момента начала российского вторжения в Украину шестнадцать дней назад, и еще одна военная акция была добавлена в Ивано-Франковске, также на западе Украины, недалеко от границ с Румынией и Польшей, что может указывать на новое направление российских войск атаковать стратегические районы, граничащие с европейскими странами. БОЛЬШЕ АТАК НА ЗДОРОВЬЕ Как сообщил сегодня представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тарик Ясаревич, теракты снова были направлены против медицинского учреждения в Харькове на северо-востоке Украины, которые сообщили о нападении на психиатрическую больницу, в которой находились пациенты и персонал. На данный момент ВОЗ подтвердила нападения на 26 медицинских учреждений в Украине за две недели войны. Комментируя эти нападения, Управление ООН по правам человека указало, что это «шокирующие действия», которые, если будет доказано, что они были совершены без разбора, могут считаться военными преступлениями. Нападение на психиатрическую больницу произошло через несколько дней после бомбардировки больницы в осажденном городе Мариуполь на юго-востоке страны, где работали педиатрическое отделение и родильный дом, в результате чего три человека погибли и 17 получили серьезные ранения, сообщает украинский власти. ЧИСЛО БЕЖЕНЦЕВ ПРОДОЛЖАЕТ РАСТИ Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) сообщило сегодня, что война в Украине привела к бегству более 2,5 миллионов беженцев, что считается самым быстро перемещающимся изгнанием с конца Второй мировой войны в 1945 году. Кроме того, по данным агентства ООН, не менее 2 миллионов жителей будут перемещены внутри страны. Подавляющее большинство из них находится во Львове, где семьи, особенно женщины и дети, накапливаются как на вокзале, так и на улице при низких температурах, ожидая возможности добраться до польской границы с любым транспортным средством, как государственным, так и частным. В связи со скоростью исхода из Украины представитель агентства Мэтью Солтмарш заявил, что весьма вероятно, что худший сценарий, который УВКБ изложил в начале войны, будет пересмотрен в сторону повышения и что это повысит вероятность появления до 4 миллионов беженцев. ихм/вч (фото) (видео) (аудио)