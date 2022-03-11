Украина утверждает, что Россия создает «административные офисы» в оккупированных районах

Львов (Украина), 11 марта Украина сообщила в эту пятницу, что в таких регионах, как Херсон, оккупированный российской армией, новые оккупанты пытаются создать «командные пункты», своего рода административную сеть, чтобы держать население под контролем. Херсон, расположенный на юге Украины, был одним из первых городов, захваченных российской армией во время вторжения, которое началось 24 февраля. «На Херсонщине противник пытается создать систему «командных пунктов» для поддержания «порядка» во временно оккупированных населенных пунктах», — сообщает украинское агентство Укринформ, которое ссылается на пресс-службу Генштаба Вооруженных сил. Источник также указывает, что «агрессивная российская пропаганда начинает активно действовать на временно оккупированных территориях». Распространяя пророссийские послания, оккупанты пытаются договориться с местным населением, уверяет украинское командование. Так, в Херсонской области «противник пытается ввести административно-полицейский режим, создавая систему командных кабинетов для поддержания «порядка» во временно оккупированных населенных пунктах», говорится в сообщении украинской армии. А по данным Генштаба Украины, «в некоторых населенных пунктах противник в нарушение международного гуманитарного права совершает грабежи, захват заложников и казни мирных жителей». Украинцы также осуждают, что правительство Москвы во главе с Владимиром Путиным пытается «пополнить воинские части и другие террористические вооруженные группировки» для продолжения нападений на Украину. С этой целью, по словам украинских военных, российская армия пытается включить в свои ряды некоторых заключенных в тюрьмах Ростовской области, близкой к Украине, которым может быть объявлена амнистия. «Вооруженные силы Российской Федерации готовы принять на службу всех, даже тех, кто не имеет опыта военной службы», — говорится в сообщении, которое цитирует украинское агентство. Что касается ситуации конфликта, то Украина также заверяет, что за последние шесть часов не произошло существенных изменений в позициях украинских войск и войск противника. ШЕФ ок-рмл/алф