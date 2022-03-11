Россия бомбит Днепр в центре Украины

Фотографии Эмре Кайлака //Днепр, Украина, 11 марта 2022 года (AFP) - В эту пятницу три ракеты попали в гражданские здания в украинском городе Днепр, в центре страны, уничтожив обувную фабрику и убив охранника. Три ракеты попали в жилой дом, иммиграционный офис и здание в Валентин Ермоленко, отвечающий за связи с общественностью областной военной администрации, утверждал, что в районе нет военной инфраструктуры и что в результате нападения погиб один человек, охранник. Адвокат начал расследование теракта, который мог нарушить законы войны. С момента начала вторжения России в Украину 24 февраля Днепр пострадал от очень мало обстрелов, поэтому он стал координационным центром гуманитарной помощи и приема вынужденных переселенцев. Несколько человек, проживающих рядом с обувной фабрикой, сообщили, что услышали первый взрыв незадолго до 06:00 (04:00 по Гринвичу), а второй — в 06:10. Третья пришла позже. В эту пятницу несколько жителей района очистили окрестности от мусора и разбитого стекла посреди снега и с минусовой температурой». Мы услышали громкий взрыв, разбились окна, и часть крыши начала отрываться. Потом произошел еще один [взрыв], мы выбежали на улицу, чтобы укрыться в метро, но вход тоже был поврежден», — рассказала Светлана Каленеченко, которая живет и работает в клинике рядом с обувной фабрикой». Сегодня мы должны были принять людей, которым нужна большая поддержка. Мы работаем с людьми с ВИЧ и СПИДом. Теперь мы никому не можем помочь», - комментирует он. Окна близлежащей детской тоже развалились на куски. Мэр Борис Филатив заявил в видеообращении, что ситуация находится под контролем и что в городе нет российских войск str-dc/gw/jvb/eg —