Россия блокирует Instagram; YouTube ограничивает российские СМИ RT

(Bloomberg) — YouTube объявил, что расширит глобальную блокировку российских государственных СМИ RT и Sputnik на своей потоковой платформе, а также предпринял другие шаги для прекращения финансовых связей с Россией по мере усиления вторжения страны в Украину.

Крупнейший в мире сайт для обмена видео, принадлежащий Google, который, в свою очередь, принадлежит Alphabet Inc., также не позволит создателям в России зарабатывать деньги через свою платформу. Согласно твиту YouTube, компания удалит все видео о вторжении, которые нарушают ее политику, такие как графический контент, ложную информацию и ненавистнические высказывания.

Ранее в пятницу российский регулятор СМИ объявил, что ограничит доступ к сайту обмена фотографиями Instagram, принадлежащему Meta Platforms Inc. Правительство уже заблокировало использование социальной сети Meta Facebook и ограничило доступ к Twitter Inc.

массово покидают российскую экономику, в то время как Украина переживает нарастающий гуманитарный кризис. Google приняла ряд мер в ответ на войну, включая решение прекратить показ цифровой рекламы в России, что, по оценкам Bloomberg Intelligence, может стоить компании 2% ее поискового бизнеса. Ранее YouTube заблокировал RT и Sputnik в Европе и заявил, что удалил более 1000 каналов и более 15 000 видеороликов, связанных с вторжением, которые нарушают его политику в отношении контента.

Оригинальное примечание:

Разрыв в СМИ в России усиливается; YouTube падает RT, Instagram заблокирован

Больше подобных историй доступно на bloomberg.com

©2022 Bloomberg L.P.