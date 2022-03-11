Россия запрещает экспорт сахара, зерновых и древесины в некоторые страны

Международное письмо, 11 марта Правительство России полностью запретило экспорт сахара, продажу древесины в «враждебные страны» и продажу зерновых в страны Евразийского экономического союза (ЕС) для защиты внутреннего рынка, цитирует Минэкономразвития Об этом сообщает агентство ТАСС. Согласно источнику, комиссия Министерства торговли решила запретить экспорт пшеницы, меслина, ржи, ячменя и кукурузы в страны ЕС до 31 августа, а экспорт тростника и рафинированного сахара во все страны до той же даты. «Решения направлены на обеспечение продовольственной безопасности в стране и помогут защитить внутренний рынок в нынешних условиях», — сообщил источник в министерстве, не упомянув о российском вторжении в Украину и санкциях, введенных международным сообществом в ответ на эту акцию. «Российская Федерация должна обезопасить себя от воздействия негативных факторов в условиях нестабильности на мировом рынке, опережая рост спроса и мировых цен на продовольствие», — отметили в пресс-службе министерства. Что касается древесины и производного сырья для производства бумаги и фанеры, то российское правительство запретило экспорт в «враждебные страны», включая Соединенные Штаты и страны Европейского союза (ЕС), до конца года. «Правительственное постановление временно ограничивает перевозку некоторых видов изделий из древесины из России в государства, которые осуществляют недружественные действия», — говорится в сообщении кабинета министров, которого цитирует правительственное агентство. ПРИМЕЧАНИЕ ПОДПИСЧИКАМ. Agenzia Efe временно приостановила выпуск новостей из России из-за угрозы, которую представляет для ее журналистов недавно утвержденная реформа уголовного кодекса. Efe будет продолжать сообщать, насколько это возможно, из других мест об этом серьезном кризисе.