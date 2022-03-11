Россия и Украина «готовы» работать в области ядерной безопасности (МАГАТЭ)

Россия и Украина «готовы» обсуждать вопросы обеспечения безопасности ядерных объектов, все более скомпрометированных войной, заявил в четверг генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

«Обе стороны готовы работать и обсуждать с МАГАТЭ», - сказал Рафаэль Гросси прессе в Вене по итогам поездки в Турцию, где он отдельно встретился с министрами иностранных дел двух стран, россиянином Сергеем Лавровым и украинцем Дмитрием Кулебой.

По словам этого аргентинского дипломата, встречи были «плодотворными, но непростыми».

Эти контакты появились после того, как Киев объявил о потере связи с Чернобыльской электростанцией, местом ядерной катастрофы 1986 года, согласно информации, полученной этим органом ООН.

Генеральный директор настаивала на том, что ситуация на местах является «ужасной», и инцидентов становится все больше и больше. Отсюда настоятельная необходимость создания «общих рамок для укрепления безопасности ядерных установок» в стране, которая имеет 15 реакторов и несколько складов отходов.

Чернобыль, который 24 февраля попал в руки России, в среду пережил отключение электроэнергии. МАГАТЭ заявило, что оно «узнало о восстановленной информации и попыталось ее подтвердить».

Генеральный директор «забила тревогу по поводу ухудшающихся условий труда» для более чем 200 техников и охранников, заблокированных на месте в течение двух недель под командованием российской армии.

«К этому стрессам добавляется полная потеря контакта» с внешним миром, сказал он, поскольку они не могут даже общаться по электронной почте с МАГАТЭ.

Другой оккупированный Россией завод, крупнейший в Европе «Запорожье», подвергся артиллерийскому обстрелу 4 марта, что вызвало пожар и вызвало опасения катастрофы.

«В настоящее время невозможно поставить необходимые запасные части» и «специализированный персонал для выполнения плановых ремонтов», заявили в МАГАТЭ, которое накануне предупреждало о «внезапном прекращении передачи данных с этого завода».

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