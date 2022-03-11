Эр-Рияд объявил об освобождении двух американцев, удерживаемых хуситами в Йемене

(Обновление с отрицанием и версией хуситов) Эр-Рияд/Сана, 11 марта Саудовская Аравия и Соединенные Штаты освободили в ходе совместной спецоперации двух молодых американцев, которых удерживали повстанцы-хуситы Йемена в столице страны Сане, сообщило в пятницу министерство обороны Саудовской Аравии, хотя шиитское повстанческое движение опровергло эту версию. «Двух молодых американцев удерживали и подвергали насилию в Сане, у них отобрали паспорта, когда они посещали семью», — сообщил государственному информационному агентству SPA генерал Саудовской Аравии Турки Аль Малики, представитель военной коалиции во главе с Эр-Риядом, вовлеченной в йеменский конфликт. По словам Аль-Малики, две молодые женщины, о которых он не сообщил никаких подробностей, были освобождены в ходе «совместной операции» Саудовской Аравии и Соединенных Штатов, проведенной по просьбе последней страны, и переведены из Саны, контролируемой хуситами с 2014 года, в Аден, временное местопребывание международно признанного правительства. Из Адена, расположенного на юго-западе Йемена, два американца «были переведены в Эр-Рияд военно-воздушными силами Саудовской Аравии» и переданы там «официальным лицам США», добавил представитель, который не уточнил, когда произошло это освобождение и как долго две молодые женщины находились в плену в Сане. Однако вскоре после этого хуситы назвали эту версию «нелепой и беспочвенной», отрицали, что держали в руках девочек, и заверили, что бежали из Саны из-за семейного конфликта. Представитель министерства внутренних дел хуситов Абдельджалек аль-Айари заявил, что у них есть документы, свидетельствующие о том, что две женщины, которые идентифицируют себя по имени и фамилии и которые утверждали, что они сестры, заключили брак по расчету с двумя братьями. Последний, по его словам, заплатил за них приданое в размере 160 000 долл. США, с тем чтобы получить гражданство Соединенных Штатов. Но через три недели после бракосочетания женщины бежали в Аден с помощью двух человек после согласования действий через свою мать, проживающую в Соединенных Штатах, добавил представитель, которая также не сказала, когда эти события произойдут. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией вмешивается в йеменский конфликт в поддержку международно признанного правительства с 2015 года, но до сих пор ей не удалось подорвать контроль хуситов над большей частью территории Йемена, и война укоренилась, что, по утверждениям ООН, является самым большим гуманитарная трагедия на планете. Год назад правительство США отозвало своего традиционного союзника — Саудовскую Аравию, свою поддержку в этом конфликте, хотя Аль Малики заверил, что координация операции по освобождению двух американских граждан демонстрирует, что двусторонние отношения остаются «прочными» и продолжается сотрудничество, которое служит «безопасности». гражданин двух стран». ШЕФ са-джа-се-ппа/да