Рикардо Монреаль обвинил правительство Веракруса в «планировании преступления» против Хосе Мануэля дель Рио Виргена

Председатель Политического координационного совета (Jucopo) Сената Рикардо Монреаль отметил в эту пятницу ампаро о том, что его советник Хосе Мануэль дель Рио был арестован в штате Веракрус за убийство, по делу, которое противостояло мексиканскому правительству.

Также лидер коллегии Национального движения возрождения (Морена) заявил, что защита, которую получил Дель Рио, с которой он будет освобожден, «подтверждает», что правительство Веракруса, возглавляемое Куитлауаком Гарсией, также из Морены, совершило «махинацию преступления».

«Прискорбно и болезненно, что государственная прокуратура направляет свою энергию и институциональные усилия на махинации преступлений в сомнительных целях», - сказал Монреаль в своей позиции.

Сенатор Рикардо Монреаль обвинил правительство Веракруса в «планировании преступления» против реки Вирхен. (Фото: EFE/Марио Гузман/Архив)

Дело потрясло мексиканскую политику с конца декабря, когда прокуратура Веракруса объявила об аресте Хосе Мануэля дель Рио, бывшего заместителя и нынешнего технического секретаря Jucopo, за убийство Ремихио Рене Товара, кандидата в 2021 году на пост мэра муниципалитета Касонес де Эррера с оппозиционным Гражданским движением (MC).

В то время как часть Морены, партия президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора поддержала аргументы Монреаля, который стремится баллотироваться на пост президента в 2024 году, другая фракция поддержала губернатора Гарсии, включая Клаудию Шейнбаум, главу правительства Мехико, а также члена президента.

«Маэстро Дель Рио сделал решительный шаг на пути к обретению своей свободы, и против фабрикации преступления генеральным прокурором штата Веракрус, а также действия под лозунгом контрольного судьи», - настаивал Рикардо Монреаль в эту пятницу.

В прошлую среду, 9 марта, федеральный судья предоставил ампаро Хосе Мануэлю дель Рио Вирхену, техническому секретарю Политического координационного совета Сената (Jucopo), который был арестован и обвинен в предполагаемой интеллектуальной ответственности за убийство Ремихио «Рене» Товара, кандидата от гражданского движения президент муниципалитета Касонес де Эррера, Веракрус.

Фото: Facebook/Хосе Мануэль дель Рио

В ходе слушания окружной судья счел, что не было достаточно элементов, чтобы связать его с судебным процессом по делу о предполагаемом убийстве Ремихио Товара, поэтому, как только приговор подлежит исполнению, он прекращает связь с судебным разбирательством, вынесенным против него, и может покинуть тюрьму Пачо-Вьехо.

Сообщалось, что после применения процедуры ампаро у прокуратуры Веракруса есть 10 дней для оспаривания приговора, а если она этого не сделает, приговор будет подтвержден, с тем чтобы река Вирхен вновь обрела свободу.

После объявления ампаро Вероника Эрнандес, глава генерального прокурора штата (FGE) Веракруса, заверила, что уважает это решение, но не разделяет его.

«Мы уважаем решение, вынесенное окружным судьей XVII; однако мы не разделяем его суждения [...] судья превысил свое решение», - сказал он.

Он заверил, что не будет безнаказанности, независимо от того, какое обвинение выдвигает обвиняемый: «В Веракрусе нет неприкасаемых для правосудия».

Фото: Хосе Мануэль дель Рио /FB - Куартоскуро.

«Сегодня я вновь заявляю о своей приверженности тому, что их преступление не останется безнаказанным и что мы продолжим выполнять свое обязательство добиваться справедливости», — подчеркнул прокурор.

Он также заявил, что FGE не будет сидеть сложа руки перед решением судьи, поэтому обвинение уже анализирует процесс с целью удержания Хосе Мануэля дель Рио, который находится в тюрьме Пачо Вьехо. В этой связи прокурор заявила, что удивлена «оперативностью, с которой принял решение судья amparador», поскольку решение было принято менее чем за два месяца.

Со своей стороны губернатор Куитлауак Гарсия заверил, что, как представляется, за этим делом стоят интересы и они не хотят, чтобы правда была известна об этом убийстве или чтобы потерпевшему и его семье было отправлено правосудие.

(Фото: Facebook/Куитлауак Гарсия Хименес)

«Очень жаль, что черная рука влияния извращает судебный процесс, которому должен следовать каждый предполагаемый преступник в соответствии с уголовным законодательством. Юридические извращенности устаревшего режима были применены в интересах друга политика, обвиняемого в соучастии в убийстве, но имеющего защиту коррумпирующей власти правосудия», - заявил президент штата.

В ответ Рикардо Монреаль выразил сожаление по поводу заявлений Гарсии Хименеса и попросил совета получше. Кроме того, Монреаль Авила заявила, что «прокуратура или местные судьи не должны поддаваться лозунгам, потому что рано или поздно они тоже будут привлечены к ответственности».

«Мне грустно, бедняжка. Мне бы хотелось, чтобы мне посоветовали такие хорошие юристы, как в Веракрусе. Правда в том, что он уже потерял все законные основания», - заявил Монреаль Авила.

С информацией от Efe

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