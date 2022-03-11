Рикардо Гарека о Кристиане Бенавенте: «Мы предпочитаем играть в «Альянса Лима», чем в египетском чемпионате»

Рикардо Гарека ответил на пресс-конференции на различные вопросы СМИ, возникшие после вызова 29 игроков в плей-офф Южной Америки. Среди вопросов «Тигре» говорил о Кристиане Бенавенте, который подписал контракт с Альянсой Лима и начинает играть важную роль в Лиге 1 2022.

«Когда мы отправились в Египет, чтобы увидеть Бенавенте, мы заметили, что эта лига не до того, что он мог дать как игрок. Мы предпочитаем приехать в «Альянса Лима» до чемпионата Египта, который является большим клубом, и давление на победу постоянно. Мы будем внимательно следить за этим», — прокомментировал аргентинский стратег из La Videna в эту пятницу, 11 марта.

БЕНАВЕНТЕ ВОШЛА В АЛЬЯНС ОДИННАДЦАТЬ:

Проиграв три свидания во втором тайме, Кристиан Бенавенте попал в стартовую одиннадцать Карлоса Бустоса. Это связано с приостановкой Эрнана Баркоса из-за накопления желтых карточек. Матч против FBC будет иметь эту новинку, в дополнение к включению Альдаира Фуэнте в середину корта.

Анджело Кампос будет в арке. Линия из трех останется за Йорди Вильчесом, Пабло Мигесом и Кристианом Рамосом. Двумя крайностями будут Ослимг Мора и Рикардо Лагос. В нескольких метрах впереди будут Жозепмир Бальон, Эдгар Бенитес и Пабло Лавандейра выиграли бы «браслет» Хайро Конче. Пара в атаке состоит из Кристиана Бенавенте и Альдаира Родригеса.