Рестораны, сталкивающиеся с метавселенной, роботизацией и последствиями войны

Мадрид, 9 марта Можно ли насладиться рестораном в метаверсе? Будут ли они готовить и обслуживать роботов в отсутствие квалифицированного персонала? Как они преодолеют, когда они начали восстанавливаться после пандемии, рост цен на сырье и энергоносители из-за вторжения в Украину? Вот некоторые из вопросов, которые в течение трех дней обсуждали более 500 спикеров, пытающихся рассказать о будущем сектора на конгрессе Hospitality Innovation Planet (HIP), который закрывается в эту среду в Мадриде. Robotizacióeva Ballarín, директор Hospitality 4.0 Congress (hard core of HIP), указывает в своих выводах о конгрессе, что «мы должны хорошо понимать роботизацию, а не как замену человеческой ценности, потому что мы - народная индустрия, и это наша большая ценность, но это для дополнительной работы .» полностью роботизированные кухни, где готовятся блюда на вынос, продвигаемые Remy Robotics в Испании и Франции, и сектор открыт для этой помощи. Сильвия Сориано, повар и владелец Taberna Mercedes (Сория, север Испании), считает, что это должно быть «как можно скорее» из-за «отсутствия квалифицированного персонала и достигнутой стандартизации». Айтор Оярбиде, директор и руководитель помещения в Casa Amàlia (Барселона, юго-восток Испании), согласен, потому что, хотя роботы выполняют самые рутинные и громоздкие задачи, персонал «улучшит обслуживание клиентов; все это преимущества». METAVERSO, КРИПТОВАЛЮТЫ И NFTЭти новые технологии могут помочь ресторанам, говорит EFE Мариус Роблес, директор Food by Robots: «В метавселенной они могут воссоздать свое пространство, их блюда, их меню, учат, как они готовят и делают опыт, который может быть монетизирован» .Относительно NFT (Non Fungible Token) он считает, что существует «больше риска пузыря», хотя уже есть те, кто использует их в качестве способа финансирования «как развитый краудфандинг». «Их также можно использовать в области рецептов с ограниченным тиражом или предлагать уникальные впечатления», - добавляет, который также прогнозирует, что криптовалюты попадут в сектор». Я не знаю, где эти новые технологии развиваются в ресторанах, но если мы их не знаем, мы не сможем узнать. Мы должны понимать, что они из себя представляют, а не ставить себя в соответствие, быть первопроходцами в том, чтобы иметь их, потому что это даст нам конкурентоспособность», - говорит Балларин. НЕХВАТКА ПЕРСОНАЛА И УВЕЛИЧЕНИЕ ЗАТРАТЫНехватка работников, пострадавших от индустрии гостеприимства, поскольку многие из них ушли в другие сектора во время пандемии. закрытие может быть смягчено, будучи «аппетитным» для молодых талантов и приверженным обучению, чтобы «быть более конкурентоспособным», как предложил директор Hospitality 4.0 Congress.Она также предупреждает о «влиянии, которое геополитические изменения» оказывают на индустрию гостеприимства, которая страдает от увеличения сырья и цены на энергоносители в связи с российским вторжением в Украину. «Мы должны создать новый инжиниринг закупок», советует, который также предупреждает о влиянии увеличения стоимости бензина на растущий бизнес по доставке еды и рекомендует искать альтернативы. Как и в случае с Le Casier Français, машины с температурой от 2 до 15 градусов, в которых производители или рестораны могут оставлять свои ингредиенты, блюда или полные меню для клиентов, чтобы они могли их забрать, вариант, который «очень хорошо работает в сельской местности, потому что они стали вариантом для фермеров и больницы, университеты и компании», - объясняет EFE Максим Бера. Пилар Салас