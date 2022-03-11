Рангник не знает, счастлив Роналду в «Манчестер Юнайтед» или нет

Ральф Рангник признался, что не знает, счастлив Криштиану Роналду или нет в «Манчестер Юнайтед», так как звезда Португалии готовится вернуться в субботу против «Тоттенхэма», как только восстановится после травмы.

Роналду не смог сыграть в проигрыше «Юнайтед» от «Манчестер Сити» со счетом 4:1 из-за проблемы с бедром.

По разным данным, 37-летний прилетел в Португалию вместо того, чтобы остаться в Манчестере, чтобы поддержать своих товарищей по команде в дерби, что возобновило слухи о его недовольстве на «Олд Траффорд».

На этом втором этапе в «Манчестер Юнайтед» Роналду продемонстрировал признаки разочарования после того, как его не вызвали или несколько раз заменили.

На вопрос в пятницу, несчастна ли его звезда, Рэнгник сказал журналистам: «Ну, я не знаю, я не спрашивал его, счастлив ли он в Манчестере и этом клубе».

«Для меня важно, чтобы он вернулся в форму и вернулся к тренировкам в четверг. Посмотрим, с какой тренировкой и составом будем играть завтра», — добавил тренер.

Роналду является лучшим бомбардиром «Юнайтед» в этом сезоне с 15 голами во всех соревнованиях, но забил только один раз в последних 10 матчах, в то время как его команда опустилась на пятое место в Премьер-лиге.

Рангник отказался уточнить, ездил ли Роналду в Португалию, сказав: «Нет смысла оглядываться на то, что произошло за последние шесть или семь дней, для меня важно то, что происходит сегодня и завтра. Для меня нет смысла проходить через это снова», - заключил он об этом.

смг/челюсть/пи/дам/мкд