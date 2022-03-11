Керетаро посещает Некаксу на 10-е свидание

После падения в последней игре хозяева хотят снова встретиться с победой перед своим народом и получить три очка. Посещение спасло только одного юнита за предыдущий день и будет бороться за победу.

Некакса упал с 0 до 1 против Толуки. В предыдущие 4 дня его результаты были разными: он выиграл 1 матч, проиграл 1 и 2 сыграл вничью.

Накануне Керетаро сравнялся со счетом 1:1 против Клуба Америка. В последних матчах он одержал 1 победу и 3 ничьи.

Молния и белые петухи будут измерены завтра в 22:00 (по аргентинскому времени). Матч к 10-му свиданию Мексика — Лига MX — Клаусура 2022 будет сыгран на стадионе «Виктория».

Последние 5 раз, когда они встречались на турнире, имели все возможные результаты. Хозяева собрали 2 победы, а визит добавил 2. В 1 матче они оказались даже на табло.

Заведение занимает четырнадцатое место с 8 очками и 2 победами, а посетитель достиг 8 единиц и занимает двенадцатое место в турнире.

Время в Некаксе и Керетаро, в зависимости от страны

Аргентина: 22:00 часов

Колумбия, Мексика EST и Перу: 20:00

Мексика CST и Никарагуа: 19:00

MST в Мексике: 18:00

PST в Мексике: 17:00

Венесуэла: 21:00

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