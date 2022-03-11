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пятница 11 март 2022
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Россия

Королева Елизавета II отменила свое первое появление за несколько месяцев

11 март 2022

Королева Елизавета II не будет присутствовать на религиозной церемонии в Вестминстерском аббатстве в понедельник, в том, что должно было стать ее первым публичным мероприятием после нескольких месяцев отсутствия из-за проблем со здоровьем, объявил в пятницу Букингемский дворец.

«Королева попросила принца Уэльского представлять Его Величество на службе Содружества в Вестминстерском аббатстве в понедельник», - говорится в заявлении Букингемского дворца, в котором не было подробно описано ее отсутствие.

96-летний суверен планировал посетить это мероприятие по случаю Дня Британского содружества, в котором, как ожидается, примут участие 1500 человек.

Эта церемония должна была стать первым публичным мероприятием Изабель II за несколько месяцев после нескольких проблем со здоровьем, включая инфекцию COVID-19.

Теперь слухи о его состоянии здоровья возвращаются после того, как он отменил дипломатический прием 2 марта, который должен был стать его первым крупным актом с октября.

Проведя месяц в больнице в октябре, чтобы пройти «предварительные обследования», о которых никогда не сообщалось никаких подробностей, британский государь выполняет «легкие задания» из своего замка в Виндзоре, по совету врачей.

Королева «будет держать другие мероприятия, ранее ангажированные, включая очные мероприятия, которые у нее есть на следующей неделе», добавил Бекингем.

Елизавета II запланирована на 29 марта церемонию памяти принца Филиппа, ее мужа, который скончался в апреле 2021 года.

- легкий Covid -

Несмотря на железное здоровье, после госпитализации в октябре королева отменила несколько крупных перемещений, таких как поездка на Конференцию по климату Глазго (COP26) в ноябре. Затем Букингемский дворец объяснил, что у него возникли проблемы со спиной, чтобы оправдать еще одну отмену через несколько дней.

Королева, которой 6 февраля исполнилось 70 лет на троне (рекорд для британского монарха), появлялась в последние месяцы иногда ходить с тростью, а во время встречи с двумя высокопоставленными военными чиновниками в Виндзоре в середине февраля признала, что испытывает трудности «с передвижением», указывая при этом на левую ногу.

20 февраля Бекингем объявил, что у королевы COVID-19, но симптомы у нее «легкие».

Его сын, принц Чарльз, заявил в начале марта, что Елизавета II «делает гораздо лучше».

Глава государства 15 из 54 стран на пяти континентах, входящих в «Содружество», монарх очень любит британское Mancummunity. Церемония понедельника (для которой была написана специальная музыка к 70-летию правления) должна была транслироваться в прямом эфире по телевидению.

В июне планируется четыре дня торжеств, чтобы отпраздновать платиновый юбилей королевы (70 лет на троне), военным парадом в Лондоне, обедами в общественных садах, историческим восстановлением ее 70-летнего правления и концертом в Букингемском дворце.

С начала пандемии монарх вышел на пенсию в Виндзорском замке, примерно в 40 км к западу от Лондона, где она отметила подавляющее большинство своих официальных обязательств, будь то онлайн или лично, как когда она принимала премьер-министра Канады Джастина Трюдо в понедельник.

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