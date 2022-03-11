Полиция Пуэрто-Рико задержала 26 человек в рамках операции по борьбе с преступностью

Сан-Хуан, 11 марта В общей сложности 26 задержанных, включая профессионального боксера Террила Риверу, являются результатом операции, проведенной полицией Пуэрто-Рико против организованной преступности в муниципалитетах Лоиза, Маягес, Утуадо и Сабана-Гранде, разбросанных по всему острову. Комиссар полиции Пуэрто-Рико Антонио Лопес сообщил в эту пятницу в заявлении, что 26 задержанных обвиняются в преступной деятельности и были арестованы в соответствии с планом 100 x 35, названием которого называется кампания по борьбе с преступностью на острове. Во время операции был арестован 22-летний профессиональный боксер Террил Ривера, который освобожден под залог по делам, связанным с незаконным оборотом наркотиков. Во время полицейского устройства агенты изъяли почти 20 000 долларов наличными, более 300 капсул и тринадцать мешков с крэком, каменным кокаином и марихуаной, а также три огнестрельного оружия, магазины и боеприпасы. Изъятия являются результатом исполнения ордеров на обыск и обыск. «Продажа и оборот наркотиков создают серьезные проблемы отсутствия безопасности для общества в целом и особенно для молодежи. Эти незаконные действия порождают насилие и другие преступления против человека в цепочке, которой не было бы конца, если бы не вмешательство полиции», - сказал Лопес. Среди арестованных в ходе рейдов — торговец, подозреваемый в совершении насильственных преступлений, Сальвадор Арочо, житель района Кагуана в муниципалитете Утуадо. Работа проводилась столичными подразделениями по борьбе с наркотиками, Маягуэс, Умакао, Фахардо, Кагуас, Яуко и Утуадо, а также отделами арестов и экстрадиций в районе Метро и Каролины, спецназом штата, штатом К-9 и техническими службами. По этим делам проводились консультации с дежурными прокурорами соответствующих округов на предмет возможного предъявления уголовных обвинений. ШЕФ рукоятка/закон