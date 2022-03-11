Прокурор Барбоза и судьи Конституционного суда встретились после угроз в адрес суда

Во второй половине дня в этот четверг, 10 марта, Палата полного состава Конституционного суда встретилась с генеральным прокурором страны Франсиско Барбозой, чтобы поговорить о недавней угрозе, которую магистраты получили от «Черных орлов» из-за декриминализации абортов до 24-го числа неделя беременности.

Согласно документу, направленному магистратам, ультраправые военизированные формирования имели профили судей Дианы Фахардо, Антонио Хосе Лисарасо, Альберто Рохаса Риоса и Хосе Фернандо Рейеса и второго судьи Хулио Андреса Осса.

На встрече прокурора спросили, какие шаги он предпринял, чтобы выяснить, кто стоит за угрозами и неправомерным использованием имиджа мировых судей в некоторых избирательных кампаниях. После встречи прокурор Барбоза объявил о поддержке судей.

Он сообщил, что была создана специальная группа для поиска людей, стоящих за угрозами в адрес магистратов.

«Команда состоит из специализированных прокуроров по нарушениям прав человека, и на данный момент было выдано десять ордеров на расследование фактов», — добавляет, что Дихин ищет отпечатки на упаковке, которая поступила в офис Высокого суда.

Барбоза заверил, что следственный орган не допустит угрозы применения насилия в отношении решений Конституционного суда.

«Прокуратура не собирается допускать оспаривания решений Конституционного суда или оказания давления на конституционный суд каким-либо образом, судебная власть в этом случае является частью баланса государственных полномочий и прокуратура как часть судебной власти. поддерживает Cuts в этой стране».

В пятницу, 4 марта, в секретариат высокого суда поступил двухстраничный документ, подписанный Black Eagles, в котором говорится, что они «уже идентифицировали и обнаружили» адвокатов и предупреждают, что знают время и транспортные средства, в которых мобилизуются живые изгороди. Военизированные формирования попросили тогадо отменить это решение «добром, или они будут поняты пулями»

«Это не угрозы или шутки, но когда мы боремся с первым, мы видим, что было обещано. Вам бы понравилось, если бы ваша мать сделала аборт на шести месяцах беременности? (...) У них осталось только два варианта: отменить приказ убивать детей в шесть месяцев беременности или применить военную цель», - говорится в документе, отправленном военизированными формированиями.

Фактически, незаконная группа указала в документе, что трех оснований, утвержденных в решении 2006 года, более чем достаточно и для делегитимизации решения суда, гарантируя, что обсуждение будет передано в Конгресс Республики. С декриминализацией до 24-й недели правления «Черные орлы» назвали постановление «инфантицидом» в Колумбии и заклеймили магистратов «извращенными, жуткими и пренатальными террористами».

Один из самых серьезных моментов, которые обвиняют мировых судей в участии в «картеле по продаже органов» детей, - ложное заявление. Это заблуждение сопровождается стихами из Библии и длинной серией утверждений против сексуальных и репродуктивных прав женщин, девочек и беременных женщин.

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