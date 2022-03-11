Продюсер Junta de Vecinos защищает сериал: «Не увидев поцелуя между двумя мужчинами, дети могут быть сбиты с толку»

Продюсер Мигель Сулоага выступил в защиту сериала Junta de Vecinos, глава которого 9 марта раскрыла гей-любовь между двумя главными героями мужского пола. Многие аплодировали этой сцене за то, что она сделала любовь LGTBIQ+ видимой, но недоброжелатели не были не хватает.

Столкнувшись с этим, телевизионщик, не колеблясь, ответил и уточнил, что разоблачение подобных историй на перуанском экране только направлено на то, чтобы осознать, насколько нетерпимым может быть общество сегодня.

«Я считаю, что терпимость и хорошая информация необходимы для того, чтобы жить в гармонии в стране, которая все еще находится в зачаточном состоянии. Я надеюсь, что, показывая истории, подобные истории Джоты (Фаусто Молина) и Густаво (Эммануэль Сориано), многие смогут осознать нетерпимую реальность, которая не заставляет нас расти как граждане», - сказал Сулоага.

Он также подчеркнул, что большинство реакций были положительными, и он остается с этим. « Не увидев поцелуя между двумя мужчинами, дети могут быть сбиты с толку. Гомосексуализм — это не выход, это такая же нормальная ориентация, как и любая другая, просто нужно быть хорошо информированным», — сказал продюсер, подчеркнув, что обучение по этим вопросам начинается дома.

Мигель Сулоага, не возвращаясь назад, отметил, что он очень доволен результатами и очень гордится Марианой Силвой и ее командой сценаристов, а также актерами, которые характеризуют Джоту и Густаво, Фаусто Молину и Эмануэля Сориано соответственно.

Однако он не единственный в сериале Хунта де Весинос, который выступал, как и один из сценаристов, Итало Кордано. Через свой аккаунт в Twitter профессионал сослался на сцену, где два молодых гомосексуалиста целуют друг друга и критика, которую он вызвал.

«С тех пор, как мы написали историю Джоты и Густаво, мы знали, что эти (гомофобные) комментарии в конечном итоге появятся. Нам было все равно в то время и нам все равно сейчас», - написал он.

Однако этот комментарий не понравился некоторым пользователям сети, которые, не колеблясь, напали на него и указывали, что материал, показанный романом по национальному телевидению, был неверным и что они пытались навязать обществу мышление ЛГБТИК+.

«Как вы скажете мне, что это не влияет на детей? Конечно, если это повлияет на них, они будут сбиты с толку, ребенок подумает, что с мужчиной нормально. Скажите мне гомофобы, если хотите, я знаю, что это не так, я просто не согласен с их сообществом или с тем, что они хотят навязать», - сказал один из пользователей.

Этот комментарий разозлил Итало Кордано, который, не колеблясь, ответил ему и указал, что пользователь Twitter пытался скрыть свою гомофобию под печатью «мнения». Он также объяснил, что пытался изобразить с помощью этой сцены реальность, в которой живут многие молодые гомосексуалисты.

«Гомофобия замаскирована под «мнение» чаще, чем другие виды дискриминации. Изображать реальность — это ничего не навязывать. Консерваторы всегда романтизируют детство и относятся к детям как к дуракам. Видеть двух мужчин, целующихся, не оказывает негативного влияния», - сказал он.

ПОЦЕЛУЙ ЛЮБВИ

На снимке вы можете видеть нервного Джота, ожидающего Густаво в своем доме. Неожиданно последний стучится в дверь, и Jota открывается. «Ты нервничаешь, я знаю почему, слушай, я тоже очень нервничаю, но я хочу, чтобы это произошло», - говорит персонаж Фаусто Молина.

Внезапно он застенчиво целует Густаво, который соответствует ему и целует его гораздо дольше.

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