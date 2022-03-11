Португальская авиакомпания TAP возобновляет регулярные рейсы в Венесуэлу в июне

Лиссабон, 11 марта Португальская авиакомпания TAP возобновит свои регулярные рейсы в Каракас, Венесуэла, с 21 июня, после более чем двух лет бездействия по этому маршруту, говорится сегодня в заявлении. TAP пояснила, что с этой даты она будет выполнять два рейса в неделю в каждом направлении, по вторникам и субботам, между Лиссабоном и Каракасом на самолете A330neo вместимостью 298 пассажиров. До этого он выполнит три специальных рейса между двумя столицами 21 апреля и 5 и 16 мая. В феврале 2020 года правительство Венесуэлы приостановило деятельность TAP в стране на 90 дней, после того как обвинило ее в нарушении международных правил безопасности, разрешив перевозку взрывчатых веществ на рейсе между Лиссабоном и Каракасом, на котором лидер оппозиции Хуан Гуайдо и его дядя Хуан Хосе Маркес путешествовали. Как сама авиакомпания, принадлежащая португальскому государству, так и правительство Португалии отклонили приостановку и сочли ее «неоправданной». В следующем месяце пандемия наложила ограничения на международные рейсы, и до февраля этого года Венесуэла не разрешала регулярные коммерческие рейсы в Португалию. Венесуэла является домом для второго по величине португальского сообщества в Латинской Америке после Бразилии, поскольку многие эмигрировали в эту страну в период с 1940-х по 1980-е годы, большинство из них с архипелага Мадейра. ШЕФ уфм/фпа