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пятница 11 март 2022
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Россия

Португалия еженедельно будет корректировать налог на топливо

11 март 2022

Лиссабон, 11 марта Португалия будет еженедельно корректировать налог на нефтепродукты (PSI), взимаемый с топлива, чтобы смягчить эскалацию цен, в то время как с понедельника ожидается повышение на 11 и 16 центов за литр бензина и дизельного топлива. Правительство уже вернуло часть этого налога потребителям с ноября (2 цента за бензин и 1 цент за дизельное топливо), но отныне оно будет еженедельно корректировать значения, пояснил сегодня на пресс-конференции государственный секретарь по налоговым вопросам Антониу Мендонса Мендес. Эта корректировка, которая компенсирует дополнительный сбор НДС государством из-за роста цен, будет использовать в качестве ориентира прогноз сектора о том, насколько средняя цена на топливо вырастет на следующей неделе. В следующий понедельник ожидается повышение на 16 центов за литр дизельного топлива и 11 центов за бензин, поэтому доходность интернет-провайдера увеличится до 2,4 цента и 1,7 цента за литр соответственно. Цель состоит в том, чтобы принять «чрезвычайные меры, достаточно гибкие, чтобы идти в ногу с темпами меняющихся обстоятельств», сказал госсекретарь, который сказал, что эта формула гарантирует «фискальный нейтралитет» увеличения количества топлива. Нет никаких прогнозов относительно того, когда этот еженедельный обзор будет сохранен. Согласно опубликованному в пятницу бюллетеню Национального органа по энергетическому сектору (ENSE), средняя розничная цена в Португалии в настоящее время составляет 1976 евро за литр бензина и 1890 евро за дизельное топливо. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ДЛЯ ТОПЛИВА Португалия начала в ноябре пакет мер по снижению цен на топливо, а на прошлой неделе объявила об усилении, учитывая новую эскалацию, вызванную войной в Украине. В дополнение к возврату части интернет-провайдера, он запустил программу AutoVoucher, которая в этом месяце напрямую возместит потребителям до 20 евро их расхода топлива и на которую зарегистрировалось более двух миллионов человек. «Эта программа должна сохраняться до тех пор, пока ситуация на рынке топлива не стабилизируется», — заявила Мендонса Мендес. Он также останется замороженным по крайней мере до 30 июня ставка на углерод, которая облагает налогом CO2 топлива и которая останется на уровне, определенном на 2021 год, в 23 921 евро за тонну. Правительство Португалии пояснило, что с суммой этих мер потребитель, который поставит 50-литровый резервуар в следующий понедельник, сэкономит в общей сложности 24,25 евро. ШЕФ ПФМ/объявления

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