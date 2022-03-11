Политика празднует, пока мы страдаем

Наконец, большинство согласилось. И правящая партия, и оппозиция достигли взаимопонимания (по крайней мере, в палате депутатов) и добились прогресса в принятии законопроекта, который разрешает правительству рефинансировать долг перед МВФ.

Интересно, что большая часть политической дуги праздновала достижение, заключающееся в том, чтобы не проталкивать Аргентину дальше в пропасть, потому что ей удалось согласовать некоторые пункты, которые выражают не что иное, как разрешение правительства на переговоры, и мы можем выиграть некоторое время в зрелости с Международный валютный фонд, не впадая в дефолт непредсказуемых последствий. Они празднуют само ничто.

Страна не имеет утвержденного бюджета. Никто на самом деле не знает, по какому пути мы идем, и даже все указывает на то, что единственное, что произойдет, пока правительство Альберто Фернандеса проходит последний этап, это водопад повышения налогов, и никто не знает хорошо, что это будет, но что все, если мы будем понимая, что никто не сможет заплатить.

Уровень неосведомленности о политике в сговоре с обществом, которое еще не решило, куда оно хочет взять страну, приводит к тому, что в то время как бюджетный дефицит находится на уровнях без контроля и президент проходит через этапы, повторяя, что ему не грозит никакая реформа, те, кто должен взять бразды правления на самом деле все, что они делают, это просто соглашаются ничего не делать. Страна, которая больше заботится о рефинансировании своих долгов, чтобы не сталкиваться с ними, чем о реформировании государства, чтобы сделать его жизнеспособным, — это нация, у которой нет никакой многообещающей судьбы.

Министр Мартин Гузман в Хьюстоне, США

Правительство не совсем понимает, что экономика не работает. Импорт, ожидающий разрешения, накапливается бесконтрольно, отрасли начинают демонстрировать признаки замедления из-за нехватки ресурсов и запасных частей для их оборудования, присоединяются к экспортерам, которые больше не хотят, чтобы их доллары были украдены по мерзкой и несправедливой цене. Никто не смотрит на Аргентину, даже на ее собственных правителей.

Министру Мартину Гусману едва удалось запечатлеть на нескольких страницах некоторые неподтвержденные вопросы, которые позволили бы нам встать на путь, который никогда не найдет своего места назначения, но который оставит счастливыми многих в правящей коалиции. Но все также не увенчалось успехом, и все было сделано напрасно. Фильмы и каждая выставка министра были бесполезны, объясняя цифры и прогнозы, которые никогда не сбудутся: все было выброшено и превращено в ничто . Мы не знаем, уйдет ли глава Дворца казначейства с поста или продолжит работу с самого начала, пытаясь удовлетворить требования, полные идеологии, но лишенные здравого смысла.

Политика снова победила, и, как это происходит каждый раз, все те, кто думает, что они могут жить в жизнеспособной стране, с ростом экономики, рабочими местами и будущим, которое может обещать не толкать нас в изгнание, проиграли.

Инфляция, стагнация, проблемы с долгами (на долю МВФ приходится только 12% от общего долга), несоздание качественных рабочих мест, отсутствие безопасности, снижение образования и государственных расходов, оплачиваемых частным сектором, что не дает большего, похоже, являются проблемами, которые далеки от радара аргентинской политики.

Политики отмечают, что им удалось нас снова обмануть: они выигрывают время для них, а мы теряем каждый день то мало времени, которое у нас осталось.