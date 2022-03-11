Столкновения между полицией и гражданскими лицами в Сантьяго, Нуэво-Леон: арестованы 6 человек

NUEVO LAREDO TAMAULIPAS, 27SEPTIEMBRE2012.- Un muerto y tres heridos fue el resultado de una persecución a balazos en la cual pereció una persona no identificada y resultaron heridos Alejandro Nares López de 28 años, Héctor Morales de 41, y Héctor Eduardo León de 57 años. Los socorristas los encontraron a mas de una cuadra de distancia del lugar donde se hallaba una camioneta estacionada con placas 201 WHY de Texas con impactos de bala que sufrió durante una persecución por varias calles de la ciudad. Este violento hecho viene a sumarse a los constantes actos de violencia de las bandas organizadas que operan en la ciudad y de los cuales no existe información oficial. Tan solo en los últimos tres días los actos violentos han cobrado mas de 10 vidas en la ciudad que desde hace mas de un año no cuenta con policías. FOTO: JOAQUIN MURRIETA /CUARTOSCURO.COM

Муниципальная полиция Сантьяго, штат Нуэво-Леон, вступила в вооруженную конфронтацию с подозреваемыми киллерами, которые, как утверждается, напали на них во время выполнения ими профилактических задач в этом образовании.

После оповещения властей штата на помощь военнослужащим пришли элементы гражданских сил Нуэво-Леона, которые также подверглись нападению со стороны шести человек, находившихся в автомобиле белого и винного цвета.

В первом случае агрессоры, как сообщается, открыли огонь из высококалиберного оружия по военнослужащим из автомобилей, которые были брошены из-за повреждений, нанесенных пулями.

Покинув транспортные средства, преступники проникли в дом, расположенный на улицах Камино-а-лос-Кавасос и Камино-Санта-Клара, где они отказывались уходить в течение нескольких часов, пока не вмешались сотрудники государственной безопасности, чтобы арестовать их.

Один из испытуемых получил огнестрельные ранения и был доставлен в больницу в муниципалитете в условиях ареста, а остальные пять человек были доставлены в местную прокуратуру для передачи в распоряжение властей. Полиция штата обеспечила им длинные пушки и обе машины.

Сотрудники Гражданских сил оказали помощь муниципальной полиции (Фото: Габриэла Перес Монтьель/Картоскуро)

Предполагается, что эти лица участвовали в насильственных событиях 22 февраля в том же муниципалитете, когда группа вооруженных киллеров вошла на ранчо в муниципалитете на борту трех вездеходов и впоследствии обстреляла трех взрослых мужчин, находившихся в поместье.

По словам очевидцев, нападение произошло около полудня 22 февраля, о чем они предупредили муниципальные власти, которые развернули операцию в этом районе при содействии сотрудников министерской полиции штата.

По прибытии на объект охранники установили более сотни крупнокалиберных гильз, включая гильзы, соответствующие пробегу 0,223, и поэтому, по оценкам, использовались в оружии типа AR-15.

Согласно первым сообщениям властей, нападение могло быть совершено членами организованной преступности, поскольку одна из жертв была идентифицирована как руководитель преступной ячейки.

3 марта губернатор Нуэво-Леона Самуэль Гарсия Сепульведа укрепил безопасность штата, начав операцию по обеспечению безопасности города, в которой заверил, что мир и спокойствие гарантированы гражданам с помощью «разведки, а не объятий или пуль».

Задержанные могут быть связаны с другими насильственными событиями (Фото: Twitter/flautistanl)

«Посыл предельно ясен: здесь, в Нуэво-Леоне, будут разведданные, никаких объятий и пуль. Вместе с федеральными и муниципальными властями мы продолжим неустанно работать над обеспечением мира и спокойствия», - сказал он.

Во время мероприятия на Эспланаде героев Гранд-Плаза президент штата дал стартовый флаг операции, в которой участвуют 1535 военнослужащих Гражданских сил, в том числе 570 военнослужащих армии и 380 военнослужащих Национальной гвардии.

Кроме того, Гарсия Сепульведа направил 117 новых патрулей из 226, которые прибудут в этом году, для усиления задач безопасности на улицах и улучшения работы полиции; вместе с этим он объявил о «исторических инвестициях» в этот район.

«Сегодня уезжают еще 585 курсантов Гражданской силы, в сумме 1535 военнослужащих, которые с сегодняшнего дня собираются патрулировать наше государство и демонстрировать состояние силы, которое мы должны иметь всегда, и это только начало», - заключил президент.

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