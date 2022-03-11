Столкновения между полицией и гражданскими лицами в Сантьяго, Нуэво-Леон: арестованы 6 человек

Муниципальная полиция Сантьяго, штат Нуэво-Леон, вступила в вооруженную конфронтацию с подозреваемыми киллерами, которые, как утверждается, напали на них во время выполнения ими профилактических задач в этом образовании.
После оповещения властей штата на помощь военнослужащим пришли элементы гражданских сил Нуэво-Леона, которые также подверглись нападению со стороны шести человек, находившихся в автомобиле белого и винного цвета.
В первом случае агрессоры, как сообщается, открыли огонь из высококалиберного оружия по военнослужащим из автомобилей, которые были брошены из-за повреждений, нанесенных пулями.
Покинув транспортные средства, преступники проникли в дом, расположенный на улицах Камино-а-лос-Кавасос и Камино-Санта-Клара, где они отказывались уходить в течение нескольких часов, пока не вмешались сотрудники государственной безопасности, чтобы арестовать их.
Один из испытуемых получил огнестрельные ранения и был доставлен в больницу в муниципалитете в условиях ареста, а остальные пять человек были доставлены в местную прокуратуру для передачи в распоряжение властей. Полиция штата обеспечила им длинные пушки и обе машины.
Предполагается, что эти лица участвовали в насильственных событиях 22 февраля в том же муниципалитете, когда группа вооруженных киллеров вошла на ранчо в муниципалитете на борту трех вездеходов и впоследствии обстреляла трех взрослых мужчин, находившихся в поместье.
По словам очевидцев, нападение произошло около полудня 22 февраля, о чем они предупредили муниципальные власти, которые развернули операцию в этом районе при содействии сотрудников министерской полиции штата.
По прибытии на объект охранники установили более сотни крупнокалиберных гильз, включая гильзы, соответствующие пробегу 0,223, и поэтому, по оценкам, использовались в оружии типа AR-15.
Согласно первым сообщениям властей, нападение могло быть совершено членами организованной преступности, поскольку одна из жертв была идентифицирована как руководитель преступной ячейки.
3 марта губернатор Нуэво-Леона Самуэль Гарсия Сепульведа укрепил безопасность штата, начав операцию по обеспечению безопасности города, в которой заверил, что мир и спокойствие гарантированы гражданам с помощью «разведки, а не объятий или пуль».
«Посыл предельно ясен: здесь, в Нуэво-Леоне, будут разведданные, никаких объятий и пуль. Вместе с федеральными и муниципальными властями мы продолжим неустанно работать над обеспечением мира и спокойствия», - сказал он.
Во время мероприятия на Эспланаде героев Гранд-Плаза президент штата дал стартовый флаг операции, в которой участвуют 1535 военнослужащих Гражданских сил, в том числе 570 военнослужащих армии и 380 военнослужащих Национальной гвардии.
Кроме того, Гарсия Сепульведа направил 117 новых патрулей из 226, которые прибудут в этом году, для усиления задач безопасности на улицах и улучшения работы полиции; вместе с этим он объявил о «исторических инвестициях» в этот район.
«Сегодня уезжают еще 585 курсантов Гражданской силы, в сумме 1535 военнослужащих, которые с сегодняшнего дня собираются патрулировать наше государство и демонстрировать состояние силы, которое мы должны иметь всегда, и это только начало», - заключил президент.
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