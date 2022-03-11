Полиция оправдана за смерть аборигенов во время ареста в Австралии

Сидней (Австралия), 11 марта Полицейский, застреливший молодого аборигенов после сопротивления аресту, был оправдан в эту пятницу присяжными в Австралии, решение, которое еще раз подчеркнуло расовую напряженность в океанской стране. Присяжные, после суда продолжительностью около 5 недель и встречи в течение почти семи часов, признали офицера Закари Рольфа невиновным по обвинению в убийстве, непредумышленном убийстве и участии в насильственном акте, в результате которого в ноябре 2019 года умер 19-летний Куманджаи Уокер, сообщает общественный канал ABC. Рольф, который во время мероприятия нес камеру наблюдения, сделал три выстрела в Уокера, когда тот напал и воткнул ножницы в плечо офицера, когда его обнаружили в доме в отдаленном городке на Северной территории. Полиция разыскивала потерпевшего в связи с предыдущим инцидентом, в ходе которого он столкнулся с двумя полицейскими с топором. Адвокаты полицейского утверждали, что Рольф действовал в порядке самообороны, а обвинение утверждало, что второй и третий выстрелы произошли, когда жертва якобы была обездвижена. Покинув Верховный суд Северной территории в Дарвине, полицейский назвал приговор СМИ «правильным решением», а родственники жертвы выразили свое недовольство. «Когда мы добьемся справедливости? В наших отдаленных общинах нет оружия. Нам не нужно оружие. Хватит!» , заявил Нед Харгрейвз, один из лидеров общины Юэндуму, где произошел инцидент. Рольф является первым офицером полиции в Северной территории, где проживает почти 30 процентов коренного населения, который предстал перед судом за смерть аборигенов во время ареста со времен правительственной комиссии 1991 года, которая проанализировала чрезмерную смертность аборигенов во время содержания под стражей в полиции. «В Австралии никогда не было ни одного уголовного осуждения за смерть аборигенов во время содержания под стражей. Ни одного», — сообщила в Twitter исследователь Oenegé Human Rights Watch Софи Макнейл. Австралийские аборигены постоянно подвергались жестокому обращению со времен колонизации, а также лишались своей земли и систематически подвергались дискриминации, и многие из них живут в нищете и неравенстве. Конституция Австралии, принятая в 1901 году, не упоминает и не признает аборигенов или жителей островов Торресова пролива первыми жителями страны, что вызывает возмущение у этого меньшинства, которое составляет 3,3 процента от 25 миллионов жителей океанской страны. В последние годы зарождающееся гражданское движение все чаще требует и поддерживает официальное признание естественных прав аборигенов, в то время как правительство предпринимает небольшие шаги, такие как компенсация, изменение государственного гимна, чтобы сделать его более инклюзивным или вернуть исконные земли. ШЕФ аус-нк/раа/иг