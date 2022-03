Pokémon GO больше не сможет загружать или играть в России

22/10/2019 Logo oficial del juego para móviles Pokémon Go POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA POKÉMON GO

Niantic взял определение: такие игры, как Pokémon GO и Pikmin Bloom, больше не смогут скачать или играть в России в ответ на войну против Украины. Таким образом, они следуют тому же решению других крупных игроков отрасли, которые также позиционируют себя аналогичным образом.

«Мы поддерживаем мировое сообщество в надежде на мир и скорейшее урегулирование насилия и страданий в Украине. Игры Niantic больше не доступны для загрузки в России и Беларуси, и игра также скоро будет прекращена », - пояснили они в социальных сетях.

Это не первая демонстрация Niantic этого. Несколько дней назад они указали, что чувствуют себя разбитыми горем и что они обязаны сделать все возможное, чтобы «поддержать украинский народ».

В этой связи они решили пожертвовать 200 000 долларов гуманитарным организациям , которые сосредоточили свои усилия на помощи беженцам из Украины, включая United Help Ukraine, Razom Inc., Благотворительный фонд Voices of Children, Международный комитет спасения, Норвежский совет по делам беженцев, «Подсолнух мира», Международный медицинский корпус и ЮНИСЕФ.

22-06-2021 Покемон Го ИССЛЕДОВАНИЯ ПОЛИТИКИ И ТЕХНОЛОГИИ НИАНТИЧНЫЙ

«Каждый имеет право исследовать и наслаждаться своими сообществами, не опасаясь за свою безопасность, и то, что происходит в Украине, — это трагедия. Невинных людей атакуют и убивают, миллионы людей перемещаются, а жизнь многих людей нарушается этим насильственным вторжением», — говорится в опубликованном ими заявлении. «Мы ожидаем мирного урегулирования этой бессмысленной войны и насилия, и мы думаем об Украине и всех, кого коснулся этот конфликт», — добавили они.

Таким образом, Niantic следит за поведением других компаний отрасли, которые приняли очень конкретные определения, чтобы осудить позицию России. Nintendo и PlayStation объявили о прекращении экспорта аппаратного и программного обеспечения, в то время как такие экспоненты, как FIFA 22, решили исключить сборную России и команды из своего каталога.

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ: