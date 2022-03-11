Пиньера попрощался с Ла Монедой после четырех лет спорной администрации

Сантьяго де Чили, 11 марта Президент Чили Себастьян Пиньера сегодня попрощался с дворцом Ла Монеда после четырех лет спорного управления, отмеченных социальной вспышкой 2019 года и пандемией COVID-19, а также рядом политик, которые оставили сложный экономический и социальный наследие его преемнику, прогрессивному Габриэлю Боричу. Пиньера прибыл в 9.15 утра по местному времени (12.15 по Гринвичу) во дворец Ла Монеда в центре Сантьяго в сопровождении жены и членов кабинета министров, министров и госсекретарей, и было сделано последнее семейное фото перед отъездом в прибрежный город Вальпараисо, где в полдень состоялась торжественная церемония смены команда. «Смешанные чувства. С одной стороны, ностальгия, гордость чилийцев, тоже чувство долга исполнено», - объяснил президент прессе в своем втором прощании с дворцом Ла-Монеда, после того как десять лет назад он передал командование Мишель Бачелет. «Потому что, хотя нам пришлось столкнуться со многими трудностями, мы, чилийцы, хорошо знали, как противостоять всем невзгодам, которые пересекают дорогу. Еще через несколько часов у нас будет новый президент. Я желаю Габриэлю Боричу и его правительству удачи и чтобы они обладали мудростью, силой, стойкостью», - сказал он в рыцарском жесте. Последние несколько дней были напряженными между уходящей администрацией и приходящей администрацией, с критикой со второго по первый - которое он считал худшим правительством в истории - и резкими словами самого Пиньеры в адрес нового странового проекта - и Учредительного собрания - во главе с Боричем, который в возрасте 36 лет станет самым молодым человеком в Андской стране. В этой связи пресс-секретарь министра Хайме Беллолио воспользовался возможностью, чтобы назвать отзыв 139 жалоб на социальную вспышку плохой новостью, решение, принятое в этот четверг следующим правительством, поскольку, по его мнению, оно поощряет насилие. «Это признак того, что насилие начинает признаваться законным методом политических действий. Люди, которые находятся под этими цифрами, виновны в тяжких преступлениях: грабежах, поджогах, уничтожении населения. Надеюсь, это было не из-за давления крайне левых», - сказал он. Перед отъездом в Вальпараисо президент также получил свое последнее приветствие в качестве главы государства как от президентской гвардии, так и от гренадерского полка и имел слова любви и благодарности как Корпусу безопасности, так и немногим сторонникам, которые ждали его на площади Конституции. Были также оскорбления со стороны небольших групп людей, которые были сегодня утром в самом центре Сантьяго, скрепленные чрезвычайными мерами безопасности.