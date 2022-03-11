Перу повторяет призыв к определению нокаута

ЛИМА (AP) - С практически таким же составом, как и в предыдущем двойном свидании, Перу встретится с двумя последними матчами ничьей, которые определят, останется ли она в межконтинентальной утешительной зоне, выйдет непосредственно на чемпионат мира или останется вне Катара.

Бланкироха сохранил Сантьяго Орменьо и Джанлуку Лападулу в команде, которую вызвал тренер Рикардо Гарека, для визита в Уругвай и матча в Лиме против Парагвая.

Перу «сыграет с Уругваем как можно лучше», — прокомментировал матч 24 марта в Монтевидео «Тигре» Гарека. «Это будет очень сложный матч», - добавил он на пресс-конференции после того, как представил свой список из 29 игроков.

Аргентинский стратег также повторил в своем звонке Серхио Пенья, Йошимара Йотуна, Андре Каррильо и Карлоса Самбрано, которые были частью костяка двух последних свиданий, в которых Перу обыграла Колумбию 1-0 и сыграла вничью 1-1 с Эквадором.

На данный момент эти результаты дают White Red, занявшее пятое место с 21 очком, право сыграть плей-офф против азиатской команды.

Матч с Уругваем является ключевым, поскольку Селеста побеждает Перу всего на одно очко и предварительно имеет один из четырех прямых билетов в Катар.

Через пять дней состоится матч с Парагваем, который уже выбыл.

___

Отряд:

Лучники: Педро Галлезе (Орландо Сити, США), Хосе Карвалло (Университет) и Анджело Кампос (Альянса Лима).

Защитники: Луис Авинкула (Бока Хуниорс, Аргентина), Альдо Корсо (Университет), Хилмар Лора (Спортинг Кристал), Карлос Самбрано (Бока Хуниорс, Аргентина), Мигель Араухо (Эммен, Голландия), Александер Калленс (Нью-Йорк, США), Луис Абрам (Гранада, Испания), Мигель Трауко (Сент-Этьен, Франция), Маркос Лопес, Сан-Хосе Эртквейкс, США), Кристиан Рамос (Альянса Лима).

Полузащитники: Ренато Тапия (Сельта де Виго, Испания), Уайлдер Картахена (Аль-Иттихад Калба, Объединенные Арабские Эмираты), Серхио Пенья (Мальме, Швеция), Орасио Калькатерра (Спортинг Кристал), Хайро Конча (Альянса Лима), Йошимар Йотун (Спортинг Кристал), Кристофер Гонсалес (Спортинг Кристал), Эдисон Флорес (Округ Колумбия). объединенные, США), Кристиан Куэва (Аль-Фатех, Саудовская Аравия) и Разиэль Гарсия (Депортес Толима, Колумбия), Хосепмир Бальон (Альянса Лима).

Нападающие: Андре Каррильо (футбольный клуб «Аль-Хилал», Объединенные Арабские Эмираты), Габриэль Коста (Коло-Коло, Чили), Джанлука Лападула (Беневенто, Италия), Алекс Валера (университет) и Сантьяго Орменьо (Леон, Мексика).