Перу создает ярлык для продвижения культуры как оси государственного управления

Лима, 11 марта Министерство культуры Перу представило в эту пятницу в Лиме печать, созданную для признания и укрепления государственного управления в регионах страны, которые учитывают культуру в качестве важной оси в своих юрисдикциях. «Культура - это развитие» - название этого ярлыка, который функционирует как неденежное общественное признание регионов за осуществление действий, направленных на укрепление культурных прав их населения, в центре внимания культуры как актива местного развития. «Мы, перуанцы, не должны ни малейшего сомнения в том, что главное богатство, которым мы обладаем, — это наша культура. Подобные действия являются очень важным прецедентом для этого», - заявил министр культуры Алехандро Салас во время вручения нового признания. Цель состоит в том, чтобы превратить этот ярлык в инструмент для межправительственного взаимодействия, который позволяет разрабатывать инициативы, стратегии и действия в пользу управления культурным наследием Перу и помогает достигать целей в партнерстве с региональными правительствами. «Признание того, что «культура — это развитие», не ограничивается символикой, а скорее означает, что их история и культура жизни значат для этих мест, и что мы, перуанцы, всегда должны этим гордиться», — сказал Салас. Министр пояснил, что этот тип действий отражает дух правительства президента Педро Кастильо «управления снизу вверх», поскольку это дает полномочия местным органам власти и гражданам. «Мало того, что достаточно сказать, что мы гордимся нашей культурой, мы должны жить ею и ходить по ней», - сказал Салас, который пояснил, что, проходя через различные части страны, он воспринял, что многие местные жители действительно являются драйверами своего творчества и осознают, что культура может принести им развитие. В этой связи заместитель министра по вопросам межкультурных отношений Росильда Нунта призвала власти муниципалитетов, региональные правительства и все государственные органы поддержать эту инициативу. «Здесь межкультурный подход играет важную роль и позволит нам усилить деятельность наших братьев-ремесленников и женщин в общинах, расположенных далеко от города», — заключил Нунта. ШЕФ пбк/даб/ла