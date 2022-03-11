Перу объявляет о двойном свидании с Чемпионатом мира по футболу в Катаре

В пятницу перуанская футбольная команда объявила о своем призыве провести последние два дня южноамериканских отборочных турниров на чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре, где Уругвай и Парагвай смогут принять участие во втором чемпионате мира подряд.

Аргентинский тренер Рикардо 'Тигре' Гарека ', тренер Перу, представил список из 29 игроков во главе с нападающим итальянской серии B Беневенто Джанлукой Лападулой, атакующим рулем Эдисоном Флоресом из US MLS DC United и Андре Каррильо, вингером ФК «Аль-Хилал» из Саудовской Аравии.

Примечательно отсутствие исторических личностей «Биколора» Паоло Герреро и Джефферсона Фарфана, которые, несмотря на тренировки на объектах национальной сборной, не смогли преодолеть полученные травмы.

Перу встретится с Уругваем 24 марта на Национальном стадионе в Монтевидео, а затем 29 марта примет Парагвай на Национальном стадионе в Лиме, чтобы завершить свое участие в южноамериканском отборочном турнире.

Набрав 21 очко, перуанские одиннадцать занимают пятое место в турнирной таблице, что дает им право на плей-офф против команды из Азии за путевку в Катар 2022 года.

Следующий перуанский соперник, Уругвай, находится на четвертом месте, что дает прямой доступ к чемпионату мира с 22 очками, опережая Перу всего на одно.

«Это будет очень сложный матч для нас (...) Уругвай играл с (тренер Диего) Алонсо на новом этапе, где они очень хорошо вышли. Они находятся в очень хорошем положении для того, что будет дальше. Мы верим, что нам предстоит очень сложный и мотивированный отбор», — сказал аргентинский тренер.

«Тигре», который привел Перу к квалификации в Россию-2018, заверил, что его команда выйдет с Уругваем «с лучшим, что у них есть. Перу не может ни на чем спекулировать, потому что у всех нас пока есть возможности. Мы должны выйти и победить в матчах».

Организаторами двойного свидания являются:

Лучники: Педро Галлезе (Орландо Сити, США), Хосе Карвалло (Университет) Анджело Кампос (Альянса Лима).

Защитники: Луис Авинкула (Бока Хуниорс, Аргентина), Альдо Корсо (Университет), Хилмар Лора (Спортинг Кристал), Карлос Самбрано (Бока Хуниорс, Аргентина), Мигель Араухо (Эммен, Голландия), Кристиан Рамос (Альянса Лима), Александр Калленс (Нью-Йорк, США), Луис Абрам (Круз Азуль, Мексика), Мигель Трауко (Сент-Эуко, Мексика) Этьен, Франция), Маркос Лопез (Сан-Хосе, США).

Полузащитники: Ренато Тапия (Сельта де Виго, Испания), Уайлдер Картахена (Аль-Иттихад Кальба, Арабские Эмираты), Хосепмир Бальон (Альянса Лима), Серхио Пенья (Мальме, Швеция), Орасио Калькатерра (Спортинг Кристал), Хайро Конча (Альянса Лима), Йошимар Йотун (Спортинг Кристал), Кристофер Гонсаль (Спортинг Кристал), Андре Каррильо (Аль-Хилал, Саудовская Аравия), Габриэль Коста (Коло-Коло, Чили), Эдисон Флорес («Ди Юнайтед», MLS), Кристиан Куэва (Аль-Фатех, Саудовская Аравия), Разиэль Гарсия (Д. Толима, Колумбия).

Нападающие: Джанлука Лападула (Беневенто, Италия), Алекс Валера (Университет), Сантьяго Ормено (Леон, Мексика).

и/ол