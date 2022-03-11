Педро Кастильо: Так чилийская пресса сообщила о прибытии президента Перу на вступление в должность Габриэля Борича

Chile's President-elect Gabriel Boric and Peru's President Pedro Castillo hold a bilateral meeting in Santiago, Chile March 10, 2022. President-elect press office/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES

Президент Педро Кастильо прибыл в Чили в четверг утром для участия в церемонии инаугурации президента Габриэль Борик. Глава государства прибыл в город Сантьяго в сопровождении первой леди страны Лилии Паредес и канцлера Сезара Ланды.

Прибыв на чилийскую землю, президент подчеркнул, что Перу и Чили объединены историей и узами дружбы братских народов. «Между Перу и Чили у нас много совпадений. Нас объединяет история, вызовы в пользу наших народов и вместе противостоять вызовам пандемии», - сказал он.

Он также выразил Боричу наилучшие пожелания успеха в правительстве, которое он должен предпринять в пользу чилийского народа.

Вскоре после этого Кастильо встретился с Бориком, чтобы обсудить двустороннюю повестку дня и пространства для сотрудничества для совместной работы по региональным и глобальным вопросам. Встреча состоялась в муниципалитете Сантьяго. Сильное рукопожатие, за которым последовали сердечные объятия, ознаменовало встречу между двумя высокопоставленными лицами, которые беседовали несколько секунд, прежде чем начать разговор со своими собеседниками.

Castillo подарил Boric с деревянной лошадью, инкрустированной серебром и кожей. Подарок был доставлен в коробке, перевязанной лентой, которую сам Борис развязал, а затем показал прессе и поделился со своим гостем.

Президент Перу направил письмо избранному президенту Чили Габриэлю Боричу через свой аккаунт в Twitter, в котором заявил, что на этом новом этапе развития соседней страны интеграционные усилия с Перу будут консолидированы. Он указал, что население ожидает крупных социальных реформ при устойчивых инвестициях. «Давайте сделаем развитие великой родины реальностью», — написал президент Перу.

Позже Кастильо продолжил официальную деятельность. Среди них он возложил венок на могилу бывшего президента Сальвадора Альенде на общем кладбище Сантьяго, Чили. Он также провел встречу со своим эквадорским коллегой Гильермо Лассо в Sheraton Tower, Прат-Холл, Сантьяго, Чили. Там же он встретился с перуанской общиной, проживающей в Сантьяго-де-Чили, также в башне Шератон.

Его рабочий день завершился в 17 ч. 30 м. его участием в приветствии глав государств и правительств президенту Чили Себастьяну Пиньере во Дворце Ла Монеда.

ПОЭТОМУ ОНИ СООБЩИЛИ

Несмотря на огромное количество информации, которая в настоящее время существует в Чили, средства массовой информации этой страны посвятили несколько строк присутствию президента Перу. Новостной портал T13 под названием «Президент Перу прибывает в Чили для смены командования: «Лучший успех брату Борику»». В то время как 24 часа выделили фразу Кастильо: «Я желаю всего наилучшего брату и товарищу Боричу» и подчеркнули сказанное перуанцем о том, что «история объединяет нас и бросает вызов нашим народам».

Между тем чилийский портал El Conconcierto утверждал, что «Кастильо прибыл в страну, желая успеха Борику и подчеркивая «союз» между Перу и Чили». Аналогичным образом, La Tercera озаглавлена: «Король Испании Фелипе VI и президент Перу Кастильо прибывают в Чили для участия в смене командования».

Чилийские СМИ сообщили о прибытии Педро Кастильо.

Чилийские СМИ сообщили о прибытии Педро Кастильо.

Чилийские СМИ сообщили о прибытии Педро Кастильо.

Чилийские СМИ сообщили о прибытии Педро Кастильо.

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