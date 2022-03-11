Педро Кастильо и президент Боливии встретились, чтобы оценить возможность поставок в Перу сжиженного газа

В Чили президент республики Педро Кастильо встретился со своим боливийским коллегой Луисом Арсе, в поисках укрепления «сотрудничества по различным вопросам, представляющим взаимный интерес между двумя странами», как сообщается в официальном Twitter-аккаунте перуанского председательства.

На встрече, состоявшейся в городе Сантьяго, оба высокопоставленных лица обсудили реализацию соглашений о сотрудничестве в области энергетики, подписанных в 2021 году для обеспечения населения Боливии боливийским сжиженным нефтяным газом и подключения боливийского газопровода к будущему газопроводу на юге Перу, по данным Андского агентства.

Кроме того, президентская повестка дня включала, что на встрече будет рассмотрен вопрос о возможности поставок природного газа населению, проживающему на границе обеих стран. Точно так же о проекте, который стремится соединить боливийский газопровод с будущим газопроводом на юге Перу.

Уже на встрече президенты Перу и Боливии также обсудили ситуацию с автономным органом озера Титикака, целью которого является управлять ресурсами этого резерва и который в настоящее время подвергается реинжинирингу. Наконец, они говорили о продвижении порта Ило для увеличения боливийских грузов, сообщает TV Peru.

С президентом Кастильо, министром иностранных дел Сесаром Ландой; послом Перу в Чили Хайме Помаредой , присутствовали и должностные лица канцелярии. Тем временем с боливийской стороны президента Арсе сопровождал министр иностранных дел Рохелио Майта.

Следует отметить, что встреча состоялась в рамках мероприятий по инаугурации Габриэля Борика, который уже вступил в должность президента Чили.

ПЕДРО КАСТИЛЬО ВСТРЕТИЛСЯ С ЧИЛИ

11 марта Кастильо также провел встречу с перуанскими и чилийскими бизнесменами, которых призвал продолжать инвестировать в Перу, поскольку, по словам президента, он возглавляет правительство открытости и доверия.

В этом смысле президент Перу принял участие в рабочем завтраке с представителями Чилийско-перуанской торговой палаты и Чилийского перуанского делового совета в рамках своей деятельности в Чили.

«Давайте продолжим инвестировать в страну. Мы — открытое правительство, которому доверяют. Мы приехали не для того, чтобы разъезжать (столицы), наоборот, чтобы позвонить», — сказал глава государства.

В своей речи он также упомянул, что о его правительстве были созданы некоторые призраки, которые он сразу же отрицал.

«Мы более чем демократические, мы люди людей, которые видели, как развиваются народы; и в этих рамках мы хотели бы, чтобы этот экономический рост был сбалансирован с развитием нашей страны», - сказал он.

Глава государства приветствовал усилия предпринимателей по инвестированию внутри страны и за ее пределами и призвал их продолжать развивать компании, которые сотрудничают с развитием Перу.

Следует отметить, что Чили является вторым крупнейшим торговым партнером Перу в Латинской Америке , поэтому встреча с бизнесменами имела огромное значение. В 2021 году товарооборот между двумя странами составил 3,005 млн долларов. В декабре того же года прямые иностранные инвестиции Чили в Перу составили 3 579,5 миллиона долларов.

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