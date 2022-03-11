Парижские уступки корсиканским националистам, чтобы успокоить ссоры

Париж, 11 марта Правительство Франции пошло на уступки в эту пятницу в одном из требований корсиканских националистов, контролирующих региональный совет, попытаться восстановить спокойствие на острове после более чем недельной ссоры из-за серьезного нападения в тюрьме, пострадавшего от независимости террорист. Канцелярия премьер-министра Жан Кастекс объявила, что тюремный статус двух заключенных, осужденных за терроризм, Алена Ферранди и Пьера Алессандри, будет изменен, что позволит их перевести в тюрьму на Корсике и, таким образом, стать ближе к своим семьям. Ферранди и Алессандри осуждены за участие в убийстве в 1998 году высшего представителя французского государства на Корсике префекта Клода Эриньяка, а также Ивана Колонны, который был госпитализирован между жизнью и смертью с тех пор, как на него напал в тюрьме Арля на прошлый день 2 другой Заключенный исламист. С тех пор на острове прошли демонстрации протеста, вызванные националистическими СМИ, многие из которых переросли в столкновения с правоохранительными органами и уничтожение материалов. В ходе стычек были ранены десятки агентов и участников демонстраций. В ночь с четверга на пятницу подобные инциденты повторились в городах Бастия, Корт или Аяччо, где, по данным France Info, было пять задержанных. Подход заключенных корсиканских террористов к острову является давним требованием националистов, которое было подтверждено президентом регионального исполнительного совета Жилем Симеони в телефонном разговоре с Castex в четверг. Как сам Симеони рассказал France Info, он настаивал премьеру на том, что для того, чтобы Корсика вернула спокойствие, французское правительство должно сделать «сильные, немедленные, понятные публичные жесты», и в частности три. Первое — «правда» и «справедливость» о покушении на Колонну; второе — окончание тюремного устава DPS (особо остроконечный задержанный), который предотвратил перемещение корсиканских террористов на остров; и третье — изменение подхода Парижа к Корсике. Председатель областного совета напомнил, что если голоса автономистских и националистических партий будут добавлены на региональных выборах в июне прошлого года, то в сумме они составят «около 70%». В прошлый вторник Castex уже объявил, что администрация тюрьмы больше не называлась Колонна как DPS. Некоторые националисты считали изменение статуса в то время провокацией, учитывая тяжелое состояние этого человека, который отбывает пожизненное заключение.