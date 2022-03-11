Парагвай: курс открытия евро к PYG на сегодня 11 марта

В начале дня евро был выплачен при открытии до 7 693,97 гуарани, что на 2,61% больше по сравнению с 7 498,30 гуарани в предыдущий день.

С учетом последних семи дней евро зарегистрировал рост на 1,37%, хотя за год он все еще снижался на 3,07%. Если мы сравним данные с предыдущими днями, он накапливает две последовательные сессии в положительных числах. Показатель волатильности явно выше, чем накопленный в прошлом году, и показывает себя как актив с большими изменениями, чем обычно.

В прошлом году евро был выплачен максимум 8 036,33 гуарани, а самый низкий уровень составил 7 453,30 гуарани. Евро ближе к минимальному значению, чем к максимуму.

Парагвайский гуарани

является законным платежным средством в Парагвае и был создан в 1943 году, что сделало ее одной из старейших монет Латинской Америки.

Сначала он был разделен на 100 центов, однако из-за инфляции центы больше не используются. Что касается его аббревиатуры, то обычно используется акроним PYG.

Именно 5 октября 1943 года был провозглашен указ об учреждении Органического валютного режима Республики Парагвай, направленный на обеспечение стабильности, ее укрепление и подтверждение денежной независимости и суверенитета. Это решение также заменило парагвайский песо.

В то время гуарани был эквивалентен 100 парагвайским песо, затем их поменяли на центы.

Банкноты и монеты нового номинала находятся в обращении с 1944 года по настоящее время, и их выпуск теперь регулируется Центральным банком Парагвая.

Однако до 1998 года первые 100 000 банкнот Гуарани были наконец введены в обращение, что на сегодняшний день является самой дорогой банкнотой. В начале 2020 года этот билет стоил около 16 долларов США или 14 евро.

В настоящее время существуют также банкноты номиналом 20 000 и 2000 гуарани, а также монеты номиналом 50, 100, 500 и 1 000 гуарани разных размеров.

Среди споров вокруг парагвайской валюты - проект 2009 года, когда предлагалось устранить три нуля против гуарани, которые также назывались бы «новыми гуарани», но в 2013 году появился противоречивый проект. Обе инициативы были приостановлены.

В экономической сфере Парагвай продемонстрировал большой рост в 2021 году, несмотря на пандемию коронавируса, увеличившись на 4,6%; кроме того, Экономическая комиссия для Латинской Америки и Карибского бассейна (ЭКЛАК) отмечает, что валовой внутренний продукт (ВВП) может увеличиться до 3,8%.

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агентства