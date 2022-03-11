Парагвай зарегистрировал пять смертей от пандемии covid-19

Согласно ежедневному отчету Министерства здравоохранения и социального обеспечения, в Асунсьон, 11 марта, в Парагвае было зарегистрировано 5 смертей от COVID-19 и 272 инфекции в эту пятницу. Из 1932 проанализированных образцов 272 дали положительный результат. Таким образом, общее число случаев, зарегистрированных с момента первой инфекции COVID-19 в стране, зарегистрированной 7 марта 2020 года, выросло до 645 655. На данный момент 18 522 человека погибли в результате этой болезни. Правительство Парагвая объявило 22 февраля, что указ, устанавливающий ограничения для сдерживания распространения пандемии, отменен и не будет продлен из-за снижения числа инфекций и смертей. Однако требование носить маску в помещении и предъявлять прививочную карту для въезда в страну останется в силе. Парагвай сталкивается с «третьей волной» COVID-19 после последовательного роста числа случаев заболевания в нескольких департаментах (провинциях) в последние недели, хотя в последние дни эта тенденция начала спадать. 10 января Парагвай изменил свои требования к въезду, потребовав отрицательный результат теста ПЦР для всех иностранцев, желающих въехать, кроме тех, кто прибывает из МЕРКОСУР (блок, который также включает Аргентину, Бразилию и Уругвай) и соседних стран. Кроме того, для всех посетителей, за исключением тех, кто проживает в приграничных городах, требуется полное свидетельство о вакцинации. Органы здравоохранения объявили в эту пятницу, что в стране было введено в общей сложности 8 280 678 доз вакцины против covid-19. Из этого общего числа 3 840 623 соответствуют первой заявке, что представляет собой охват 52 процентов населения; еще 3 259 724 являются вторыми дозами (44%) и 1 180 331 для третьей или дополнительной (16 процентов). ШЕФ фунт/год