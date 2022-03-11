Панама просит США «пересмотреть и пересмотреть» свой договор о содействии торговле

Панама, 11 марта Панама обратилась к Соединенным Штатам с просьбой «пересмотреть и пересмотреть» Соглашение о содействии торговле (TPC), действующее с 2012 года, в связи с тем, что предусмотренные ею квоты затрагивают ключевые области панамского производства, такие как рис, молочные продукты и мясо птицы, сообщило правительство пятница. Запрос был сделан главой Министерства сельскохозяйственного развития (Mida) Аугусто Вальдеррама во время визита в Панаму на этой неделе официальной миссии США во главе с помощником торгового представителя США по сельскохозяйственным вопросам и товарной политике Джули Каллахан. Вальдеррама отметил «необходимость пересмотреть и пересмотреть несколько пунктов» TPC, которые «напрямую влияют на будущее нескольких чувствительных областей панамского производства, таких как рис, молочные продукты, свинина и птица и другие». «Как только сокращения», предусмотренные Договором, будут завершены в неуказанные сроки, эти продукты «будут серьезно затронуты чрезмерным импортом, поступающим из Соединенных Штатов», - заявил панамский министр. «Мы надеемся, что Соединенные Штаты согласятся с позицией Панамы по пересмотру этих продуктов в рамках TPC с Соединенными Штатами», - сказал Вальдеррама, согласно заявлению Mida. TPC был подписан между Панамой и США в 2007 году и вступил в силу в 2012 году, немедленно отменив тарифы на более чем 87% американского экспорта промышленных и потребительских товаров в Панаму, в то время как остальная часть будет постепенно отменена в течение десятилетия, согласно официальной информации. Министр Вальдеррама заявил, что у Панамы есть стратегический и важный партнер в Соединенных Штатах, поэтому «существует заинтересованность в продолжении развития глубоких коммерческих отношений». Но во время международного «кризиса», подобного нынешнему, Соединенные Штаты должны рассматривать «наши двусторонние отношения за пределами коммерческих соображений, поскольку мы небольшие страны в центральноамериканском регионе, где сельская бедность является основной причиной миграции в столицы, а когда столицы не могут, тогда эмигрируют. по отношению к Соединенным Штатам, вызывая у них проблемы». Mida сообщило, что делегация во главе с Каллаханом прибыла в Панаму, чтобы обсудить такие аспекты ТПК, как «администрирование тарифных квот на рис, правила для лука и картофеля, санитарные регистры растений и продуктов США, а также просьба Панамы продлить отмену тарифов в ТПК». США являются основным торговым партнером Панамы: согласно деловым данным за 2019 год, на них отправляется более 18% панамского экспорта и поставщик более 24% товаров, поступающих в центральноамериканскую страну. ШЕФ гф/лл