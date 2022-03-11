Слушание по делу Отониеля приостановлено в JEP из-за присутствия полицейских в зале суда

FILE PHOTO: FILE PHOTO: Dairo Antonio Usuga David, alias "Otoniel", top leader of the Gulf clan, is photographed after being captured, in Bogota, Colombia October 23, 2021. Picture taken October 23, 2021. Colombian Police/Handout via REUTERS/File Photo

В очередной раз слушания по делу Дайро Антонио Усуги, известного также как Отониель, перед Специальной юрисдикцией по вопросам мира (JEP) были отменены. Утром этого четверга, 10 марта, JEP решил отменить этап, поскольку полицейские, охранявшие бывшего главу клана Персидского залива, отказались покидать комнату, пока он давал свое заявление, в дополнение к тому, что в зале были другие офицеры без каких-либо объяснений.

В ходе этой проверки Отониель собирался подробно рассказать о взаимоотношениях сотрудников правоохранительных органов с внесудебными казнями, имевшими место в департаменте Касанаре, чтобы продемонстрировать оперативные результаты. В частности, эта явка направлена на установление ответственности за «ложные срабатывания», которые были зарегистрированы в период с 2005 по 2008 год и которые идентифицируют военнослужащих 16-й армейской бригады.

Источники, близкие к этому делу, сообщили El Espectador, что четыре агента, которые носили специальные костюмы, балаклавы и были хорошо вооружены, не хотели покидать помещение по соображениям национальной безопасности. Стало известно, что после отстранения от должности JEP предоставил Дижину 48 часов для объяснения присутствия в форме, поскольку они будут нарушать их права на достоинство, защиту, надлежащую правовую процедуру и конфиденциальность.

Вам может быть интересно: Отониель впервые отреагировал на обычные суды за преступления, совершенные в Чоко и Антьокии

В комнате находились четыре вооруженных охранника, три офицера, два старейшины и подполковник. В дополнение к жалобе из юрисдикции Генеральная прокуратура, защита Отониеля и адвокаты потерпевших, присутствовавшие на слушании, присоединились к ходатайству о том, чтобы мужчины в форме покинули комплекс.

Повестка была направлена Палатой по признанию истины в ответ на просьбу потерпевших, признанных по делу 03 «Незаконно представленные государственными служащими в качестве жертв боевых действий». Теперь усердие придется снова отложить до новой даты. Это было запланировано на прошлый вторник, 8 марта, но, согласно информации, полученной Blu Radio, Усуга вынужден был пройти медицинское обследование из-за некоторых проблем со здоровьем, которые он испытывает, поэтому его явка в мирный суд была отложена до сегодняшнего дня.

Вам может быть интересно: защита псевдонима Otoniel просит JEP прекратить экстрадицию в США

Юридические представители Otoniel отметили, что это не первый случай, когда должностные лица вмешиваются в нормальное проведение слушаний. Следует отметить, что 17 февраля во время слушания в Комиссии по установлению истины произошел насильственный перерыв со стороны сил безопасности. Ситуация была осуждена группой защиты синдиката Legal Services S.A.S., которая уверяет, что с самого начала судебного процесса они восприняли враждебность военных.

Алиас Отониель содержится в центре Дижина в соответствии с жесткими мерами безопасности и имеет в отношении него пять обвинительных приговоров, связанных с убийством покровительствуемого лица, насильственным исчезновением, незаконной вербовкой несовершеннолетних и насильственными исчезновениями. В тот же день в четверг, 10 марта, Верховный суд направил в Специальную юрисдикцию по вопросам мира (JEP) информацию об экстрадиции Отониеля, которого требовали в Соединенных Штатах за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.

JEP запросил эту информацию, потому что он оценивает, принимает ли он бывшее полувоенное формирование в юрисдикции после того, как он подал заявление о приеме. Ходатайство Отониеля в адрес организации находится в офисе Палаты по определению правовых ситуаций. Намерение въезда Отониеля и его защиты состоит в том, чтобы представить свои отчеты о действиях, совершенных в контексте вооруженного конфликта в качестве ответственной гражданской третьей стороны, и за его сотрудничество с вооруженными силами в целях поощрения и финансирования военизированных групп.

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ: