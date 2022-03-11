Осака выигрывает битву против Стивенса и ветра на старте Индиан-Уэллса

Преодолевая сет против сильного ветра, японская теннисистка Наоми Осака выступила в этот четверг на турнире в Индиан-Уэллсе с победой над американкой Слоан Стивенс.

Осака проиграла первый сет со счетом 3-6, но переиграла с частичными матчами 6-1 и 6-2 за один час и 53 минуты игры на центральном корте в Индиан-Уэллсе (Калифорния).

«Этот триумф очень много значит для меня. Она великая чемпионка, надеюсь, что скоро мы будем играть в более идеальных условиях», - сказала Осака об этом матче между чемпионами Большого шлема.

«Мне казалось, что я борюсь за свою жизнь. Он сражался против нее (Стефенс) и против ветра. Это безумие», — сказал бывший номер один в мире.

Столкновение между Осакой, победительницей четырех турниров Большого шлема, и Стивенсом, чемпионом Открытого чемпионата США 2017 года, стало первым крупным поединком в Индиан-Уэллсе, вторым турниром WTA 1000 в сезоне.

Обе фигуры столкнулись друг с другом в первом туре из-за их текущей позиции в рейтинге WTA, 38-й у американцев и 78-й у японцев.

Осака вернулся в соревнование после своего выбывания в третьем раунде Открытого чемпионата Австралии, где не смог защитить титул 2021 года.

Ее результаты в прошлом году, со сложными эпизодами на корте и вне его, заставили ее резко упасть в рейтинге.

Стефенс, со своей стороны, пришел от победы в феврале в турнире в Гвадалахаре, преодолев титульную засуху, которая длилась с 2018 года.

28-летний американец выиграл первый сет в Индиан-Уэллсе, отмеченный невынужденными ошибками обоих игроков из-за ветра.

Осака твердо стоял со своей подачей (5 «эйсов» ни от одного из своих соперников), чтобы выиграть второй сет.

В третьей и последней игре он видел две игры вниз, но сохранил свою подачу в ожесточенном тай-брейке в третьей игре, а затем сломался, чтобы сравнять счет 2-2 и поставить прямую к победе.

Японка стремится восстановить свой лучший уровень после сезона 2021 года, в котором она накопила разочарования на Roland Garros и Открытом чемпионате США и показала, что в течение своей карьеры она перенесла эпизоды тревоги и депрессии.

Во втором туре она встретится с россиянкой Вероникой Кудерметовой, 24 номером в рейтинге WTA.

- Начало мужской жеребьевки -

Мужская команда Индиан-Уэллса, первая Masters 1000 в календаре ATP, была запущена в четверг триумфом молодого испанского теннисиста Алехандро Давидовича против хорватки Борны Корича и ликвидации его соотечественников Пабло Андухара и Роберто Карбальеса.

Давидович, 45-й номер в рейтинге ATP, победил Корича (167-е место) 6-7 (5/7), 6-0 и 7-5 за два часа 23 минуты игры.

22-летний испанец во втором круге встретится с канадцем Денисом Шаповаловым (13-е место).

Со своей стороны итальянец Фабио Фогнини (36-й) вернулся в один сет против испанца Пабло Андухара со счетом 3-6, 6-3 и 6-3 за два часа и шесть минут матча.

Еще одного испанца в четверг, Роберто Карбальеса (73), обогнал молодого американца Дженсона Бруксби (43) со счетом 6-1 и 6-4.

В других результатах аргентинец Федерико Кориа обыграл уругвайца Пабло Куэваса со счетом 6-4 и 7-6 (7/5) и выйдет во второй круг с британцем Даниэлем Эвансом.

Аргентинец Хуан Мануэль Черундоло (119-й), с другой стороны, попрощался с калифорнийским турниром, проиграв со счетом 6-1 американцу Джеку Соку.

- Результаты четверга на турнире в Индиан-Уэллсе:

Мужчины первый раунд

Филип Крайнович (СРБ) a Душан Лайович (СРБ) 7-5, 4-6, 6-1

Маккензи Макдональд (США) от Мартина Факсовича (Венгрия) 7-6 (13/11), 7-5

Джеффри Вулф (США) и Хьюго Гастон (Франция) 7-5, 6-4

Фабио Фогнини (Италия) — Пабло Андухар (Испания) 3-6, 6-3, 6-3

Дженсон Бруксби (США) Роберто Карбальесу (Испания) 6-1, 6-4

Джек Сок (США) и Хуан Мануэль Черундоло (ARG) 6-1, 6-1

Федерико Кориа (ARG) - Пабло Куэвас (URU) 6-4, 7-6 (7/5)

Лоренцо Музетти (Италия) и Маркос Жирон (США) 6-3, 7-5

Алехандро Давидович (Испания) a Борна Корич (CRO) 6-7 (5/7), 6-0, 7-5

Ласло Дьере (СРБ) и Сунву Квон (КОР) 2-6, 6-3, 6-4

Бенджамин Бонзи (FRA) и Артур Риндеркнеч (FRA) 6-3, 7-5

Кристофер Юбенкс (США) и Максим Кресси (США) 5-7, 7-6 (10/8), 6-4

Женский первый раунд

Тереза Мартинкова (Чехия) победила Хизер Уотсон (Великобритания) 6-2, 6-1

Кайя Джуван (SLO) - Оушен Додин (FRA) 6-3, 6-3

Наоми Осака (Япония) и Слоан Стивенс (США) 3-6, 6-1, 6-2

Магдалена Фреч (Польша) в Майяр Шериф (ONE) 6-2, 7-5

Кристина Кукова (SVK) и Габриэль Русе (RUM) 4-6, 6-4, 6-1

Марта Костюк (Украина) a Марина Заневская (БЕЛ) 6-7 (5/7), 7-6 (8/6), 7-5

Дарья Гаврилова (AUS) Шуай Чжан (CHN) 6-3, 6-2

Элисон Ван Уйтванк (БЕЛ) и Далма Галфи (Венгрия) 7-6 (7/3), 6-4

Юлия Путинцева (Казахстан) и Эшлин Крюгер (США) 6-3, 6-2

Жасмин Паолини (ИТА) и Кэти Боултер (Великобритания) 6-3, 6-2