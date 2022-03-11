Орландо Брито умер, упоминание в бразильской графической журналистике

Бразилиа, 11 марта Фотограф Орландо Брито, один из ведущих деятелей бразильской графической журналистики, скончался в эту пятницу в возрасте 72 лет в результате множественной органной недостаточности, сообщают его родственники. Брито умер после осложнений, возникших в результате операции на кишечнике в Бразилиа, городе, открывшемся в 1960 году, где он начал свою фотографическую карьеру, когда ему было всего 15 лет, и напряженную политическую жизнь которого он записывал с тех пор, когда начал работать в газете «Ультима Гора». В то время Бразилия находилась под последней военной диктатурой, которая правила страной в период с 1964 по 1985 год, и это был период, когда, как вспоминал Брито, «почти все можно было сфотографировать, но почти ничего не могло быть опубликовано». Затем он прошел через главные ньюсрумы страны и в 1979 году, когда работал в газете O Globo, он получил премию World Press Photo Award за потрясающую серию фотографий военных учений, за которыми последовали все награды национальной прессы. Его творчество также нашло отражение в шести книгах, в одной из которых, «Власть, слава и одиночество», изданной в 2002 году, были записаны почти интимные моменты каждого из правителей, которые были у Бразилии до этого момента, начиная с 1965 года. Брито в течение десятилетий освещал самые разнообразные спортивные и культурные события в мире, или осуждал своими фотографиями несчастья коренных народов и бразильских фавел, среди сотен работ, выполненных за 57-летнюю карьеру. Он также оставляет свою графическую серию о бразильской столице, одной из своих страстей и которой он посвятил свои выходные, и о том, что он окрестил «коллегами по фотографированию», с портретами, которые он сделал почти всех журналистов в Бразилиа во время освещения. ШЕФ нетто/см/копия