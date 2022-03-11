Депутаты от оппозиции и один из Верде встретились с послом Украины в Мексике

Ukraine Ambassador to Mexico Oksana Dramaretska speaks during a news conference after Russia launched a massive military operation against Ukraine, at the embassy in Mexico City, Mexico February 24, 2022. REUTERS/Luis Cortes

После вторжения России в Украину мексиканское правительство неоднократно определяло свою позицию. Президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор (AMLO), министр иностранных дел Марсело Эбрард и представитель ООН Хуан Рамон де ла Фуэнте настаивают на том, что события, произошедшие на территории Украины, заслуживают осуждения; однако федеральный законодательный орган также определил свою собственную повестку дня в этом отношении.

В связи с этим Соломон Черторивский, федеральный депутат от Гражданского движения (МК), хотел взять на себя выступление нижней палаты по этому конфликту, поскольку он потомок украинцев и ему кажется, что эта кровная связь обязывает его говорить о вторжении.

Исходя из этой логики, Черторивский Вольденберг возглавил делегацию, которая встретилась в этот четверг, 10 марта, с Оксаной Драмарецкой, послом Украины в Мексике, для обсуждения демократии и международного мира. В этой связи бывший министр здравоохранения заявил, что это было сделано для того, чтобы знать, что происходит в этой стране, понять ее ситуацию, предложить меры по оказанию помощи и чтобы законодательный орган мог выступать в защиту демократии и международного мира.

Соломон Черторивский руководил антуражем (Фото: Twitter/ @Chertorivski)

Вместе с ним от имени оранжевой скамейки были Хорхе Альварес Майнес (координатор Сан-Ласаро-де-МС), Херардо Гаудиано Ровироса и Амалия Долорес Гарсия Медина. Кроме того, от имени Партии национального действия (PAN) присутствовали Риулт Ривера Гутьеррес, Мариана Гомес дель Кампо Гурса, Марио Херардо Риестра Пинья и Фелипе Фернандо Масиас Ольвера.

Кроме того, от Институционно-революционной партии (PRI) были Мелисса Эстефания Варгас Камачо и Лаура Баррера Фортул; от Партии демократической революции (PRD) депутаты Габриэла Соди Миранда и Эдна Жизель Диас Асеведо также выступили, наконец, от Партии зеленых Экологом из Мексики (PVEM) был Андрес Пинтос Кабальеро.

Координатор Movimiento Ciudadano считает, что нейтралитет применяется в сценариях мира и ненападения, поэтому он предложил разоблачить множественный призыв и поддержать заявление, с тем чтобы Мексика могла без ограничений оказывать гуманитарную помощь странам, сталкивающимся с неблагоприятными условиями.

Гомес дель Кампо заявил, что «Национальное движение» присоединяется к голосам мира и поддерживает призыв к демократии и свободе на мировой арене. По его мнению, мексиканское правительство могло бы высказать более решительное заявление в пользу прекращения международных конфликтов. Следует напомнить, что мексиканское государство уже осудило вторжение России в Совет Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) и на пленарном заседании ООН.

Семья Соломона Черторивского Вольденберга украинского происхождения (Фото: Courtesy/Citizen Movement)

Соди Миранда сказала, что потеря прав человека приводит мир к упадку демократии, потому что именно они поддерживают свободу: «Давайте не позволим потерять достижения прогрессивного развития прав человека».

Таким образом, депутаты, прислушавшиеся к призыву Черторивского Вольденберга, один за другим выразили свою позицию осуждения конфликта в стране Восточной Европы и в то же время протянули руку послу, чтобы продемонстрировать свою поддержку и солидарность.

Наконец, посол Оксана Драмарецкая пояснила, что ситуация в ее стране оставила граждан без защиты. По его словам, почти два миллиона украинцев покинули свои дома, чтобы обезопасить свою жизнь.

Он поблагодарил законодателей за поддержку и сказал: «Голос Мексики очень важен для нас, нам нужна ваша поддержка; это важная страна в мире и региональная держава. Ваш голос и солидарность очень важны для нас».

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