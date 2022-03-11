Оппозиция сорвала AMLO из-за ответа Европарламенту: «Постыдно и смешно»

FILE PHOTO: Mexico's President Andres Manuel Lopez Obrador looks on during a news conference at the National Palace in Mexico City, Mexico, February 10, 2022. REUTERS/Edgard Garrido/File Photo

В этот четверг, 10 марта 2022 года, Европейский парламент потребовал от президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора (AMLO) прекратить насилие в отношении журналистов и правозащитников, действующих на территории страны, а также обеспечение их защиты и создание безопасной обстановки.

Реакция и позиционирование Мексики были немедленно объявлены через социальные сети и официальный сайт президента Республика, которая вызвала споры из-за сожаления, среди прочего, о том, что парламент «присоединяется как овца к стратегии реакций и переворота коррумпированной группировки, выступающей против Четвертой трансформации».

По этой причине политики, журналисты и гражданское общество присоединились к критике коммюнике, подписанного Президентом Республики, в котором содержится призыв к парламенту информировать и прочитать о нем до голосования.

Так обстоит дело с Дениз Дрессер, мексиканской политологом, журналисткой и писательницей, которая написала через свой аккаунт в Twitter: «Какое прискорбное заявление. Это отвлекает внимание от инаугурации президента. Это отвлекает от правительства. Это умаляет страну».

Дениз Дрессер считает, что ответ «отвлекает внимание от инаугурации президента» Фото: Андреа Мурсия//Куартоскуро

Мексиканский журналист из международных СМИ Леон Краузе присоединился через ту же социальную сеть, который написал: «Тон этого... Ух ты. Действительно, иногда нет слов».

Педро Феррис Хиджар, который в последние годы позиционирует себя как сильный критик Q4, также сказал: «Я могу только сказать WOW! Формулировка, форма, способ, образование, слова, намерение. Вау вау вау. Они каждый день превосходят друг друга!»

Бывший депутат, как фигура в мексиканской политике, занял позицию против ответа, который он счел «очень серьезной ошибкой мексиканского правительства».

«Если с канцелярией не проконсультировались за ответом Европарламенту, то господин Марсело Эбрард - ваза так же, как и глава министерства финансов», - сказал он.

Правительство Мексики попросило депутатов Европарламента «информироваться и хорошо читать», прежде чем голосовать REUTERS/Гонсало Фуэнтес

Макс Кайзер, ведущий и ютубер, назвал официальное заявление президента «неловким и нелепым», а также «речь одного из тупых детей, которые защищают режим на своих пропагандистских платформах»

«Как стыдно представить себе лицо евродепутатов, когда завтра они переводят для них бодрио, которое сегодня вырвало правительство Морены», - написал он в своих социальных сетях.

Наконец, была выражена надежда на то, что Марсело Эбрард, глава Министерства иностранных дел, объявит правительственный аккаунт взломанным.

Лайша Уилкинс, мексиканская ведущая, колумнист и лектор, выбрала ироничный комментарий, в котором также участвовал известный журналист, который снимался на утренних конференциях президента.

«Я надеюсь, что, проснувшись, они уже приняли отчет правительства Мексики от лорда Молекулы. Отдых».

Наконец, журналист и телеведущий Мариано Рива Паласио заявил, что это заявление «буквальное, написанное ногами и печенью», а также назвал его «позором».

Фото: Инстаграм @laisha_wilkins

Во время сессии 10 марта Европейский парламент принял резолюцию 607 голосами за, 2 против и 73 воздержавшихся, чтобы подчеркнуть, что Мексика стала самым опасным местом в мире для осуществления этих двух видов деятельности.

Депутаты Европарламента подчеркнули, что ситуация с насилием в Мексике ухудшилась после последних федеральных выборов в 2018 году, когда AMLO стал президентом Республики и начала править Четвертая трансформация.

Через президентство Республики так называемый 4T l выступил с заявлением в ответ на требования евродепутатов, где они начали со встречного предложения обуздать коррупцию, ложь и лицемерие.

Депутаты Европарламента заверили, что «Мексика уже давно является самым опасным и смертоносным местом для журналистов» ФОТО: ГАЛО КАНЬЯС/CUARTOSCURO.COM

Кроме того, они добавили, что в Мексике никого не репрессируют, уважают свободу выражения мнений и работу журналистов. Они добавили, что государство не нарушает права человека, «как это было в предыдущих правительствах, когда вы, кстати, хранили молчание».

«Развивайся, оставь после себя манию вмешательства, замаскированную под благие намерения. Вы не являетесь мировым правительством, и не забывайте, что этот гигант Америки, президент Бенито Хуарес, сказал: «Среди людей, как и в отношениях между народами, уважение прав других — это мир», — заключили они подписанием правительства Республики.

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