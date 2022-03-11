Возможность нокаута в судейском ринге

Argentina's President Alberto Fernandez looks at Vice President Cristina Fernandez de Kirchner outside the National Congress during the opening session of the legislative term for 2022, in Buenos Aires, Argentina March 1, 2022. Natacha Pisarenko/Pool via REUTERS

В третий раз подряд и с чувством дежавю 1 марта прошлого года мы стали свидетелями попыток президента добиваться изменений в судебной системе. В соответствии со своим обычаем, за похвальными и напыщенными фразами, такими как необходимость «деполитизировать Совет магистратуры» и чтобы судебная власть «восстановила утраченное ею общественное доверие и преодолела свой кризис функционирования, чтобы она была эффективно и полностью независима от всех властей, фактических и политический», глава нашего государства продолжает скрывать свои темные намерения колонизировать правосудие.

К счастью, их приспособления для запутывания граждан оказались неэффективными. Несмотря на то, что он имел большинство в Конгрессе, в течение первых двух лет пребывания в должности он не санкционировал проекты реформ судебной системы и прокуратуры, оба скрывали троянских коней. Попытки были сорваны активной оппозицией и взглядом бдительных граждан. В настоящее время первый из этих проектов утратил парламентский статус, второй, как ожидается, не будет реализован.

Он также не смог навязать Даниэля Рафекаса генеральным прокурором или сместить нынешнего, Эдуардо Казаля, и поддержка гражданского общества в защиту камарийцев Бруглии и Бертуцци, которые сопротивляются на своем посту по сей день, была восхитительной, поскольку кирхнеризм не выиграл голосов в Судебный совет утверждает списки кандидатов на пленарном заседании.

Сегодня этот Совет должен восстановить равновесие благодаря постановлению Верховного суда, вынесенному в декабре прошлого года, в котором говорилось, что в этом органе, подозренном нашим нынешним вице-президентом страны более 15 лет назад, «политический сектор может принимать важные решения для себя во многих аспектах функционирования Совета и, в частности, в вопросах, тесно связанных с процедурами назначения и отстранения от должности судей».

Судьи Суда настоятельно призвали Конгресс принять новый закон в разумные сроки для обеспечения баланса между уровнями. И пока это не произойдет, он установил 120 дней для интеграции Судебного совета с 20 членами, предусмотренными законами 24 937 и 24 939, при этом председатель Верховного суда должен одновременно исполнять обязанности председателя Совета.

Было бы интересно представить реакцию вице-президента на зачитывание решения высшей судебной инстанции. Если до сих пор увольнение «неудобных» судей блокировалось, то с новым формированием Совета магистратуры их мечты о доминировании определенно сорвались.

Разочарование Кристины Фернандес де Киршнер объясняет, как без всякого стыда киршнеризм провоцирует марши с требованием отставки судей суда, в то время как президент настаивает на изменении функционирования и интеграции Верховного суда. Это просто попытка отомстить за своего босса.

Сегодня у нас есть возможность нанести Кирхнеризму нокаутирующий удар на судейском ринге. Оппозиция должна сосредоточить свои усилия на Конгрессе для принятия закона, гарантирующего создание Судебного совета, в котором ни один штат не превалирует над другим. И хотя суд ничего не сказал об этом, закон также должен восстановить состав первоначального жюри, которое оказалось гораздо более независимым и эффективным, чем нынешнее. Это важно, потому что мы не должны забывать, что, хотя Совет магистратуры инициирует процедуру отстранения судей от должности, он выносит постановление об отстранении от должности и формулирует обвинение; ответственность за судебное разбирательство несет жюри.

Пока мы ожидаем принятия этого закона, граждане должны потребовать, чтобы все стороны, участвующие в процессе, сделали все возможное, чтобы своевременно выполнить постановление Суда. Наказания должны быть отбыты, если мы хотим иметь сильные институты. 16 апреля Судебный совет в составе 20 членов под председательством председателя Верховного суда Орасио Росатти должен начать функционировать для достижения четкой цели: укрепить судебную власть и работать над обеспечением ее независимости, чтобы мы, граждане, наконец, получили эффективную и действенную службу. правосудие. Это зависит от нас.

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