Возможность нокаута в судейском ринге

В третий раз подряд и с чувством дежавю 1 марта прошлого года мы стали свидетелями попыток президента добиваться изменений в судебной системе. В соответствии со своим обычаем, за похвальными и напыщенными фразами, такими как необходимость «деполитизировать Совет магистратуры» и чтобы судебная власть «восстановила утраченное ею общественное доверие и преодолела свой кризис функционирования, чтобы она была эффективно и полностью независима от всех властей, фактических и политический», глава нашего государства продолжает скрывать свои темные намерения колонизировать правосудие.
К счастью, их приспособления для запутывания граждан оказались неэффективными. Несмотря на то, что он имел большинство в Конгрессе, в течение первых двух лет пребывания в должности он не санкционировал проекты реформ судебной системы и прокуратуры, оба скрывали троянских коней. Попытки были сорваны активной оппозицией и взглядом бдительных граждан. В настоящее время первый из этих проектов утратил парламентский статус, второй, как ожидается, не будет реализован.
Он также не смог навязать Даниэля Рафекаса генеральным прокурором или сместить нынешнего, Эдуардо Казаля, и поддержка гражданского общества в защиту камарийцев Бруглии и Бертуцци, которые сопротивляются на своем посту по сей день, была восхитительной, поскольку кирхнеризм не выиграл голосов в Судебный совет утверждает списки кандидатов на пленарном заседании.
Сегодня этот Совет должен восстановить равновесие благодаря постановлению Верховного суда, вынесенному в декабре прошлого года, в котором говорилось, что в этом органе, подозренном нашим нынешним вице-президентом страны более 15 лет назад, «политический сектор может принимать важные решения для себя во многих аспектах функционирования Совета и, в частности, в вопросах, тесно связанных с процедурами назначения и отстранения от должности судей».
Судьи Суда настоятельно призвали Конгресс принять новый закон в разумные сроки для обеспечения баланса между уровнями. И пока это не произойдет, он установил 120 дней для интеграции Судебного совета с 20 членами, предусмотренными законами 24 937 и 24 939, при этом председатель Верховного суда должен одновременно исполнять обязанности председателя Совета.
Было бы интересно представить реакцию вице-президента на зачитывание решения высшей судебной инстанции. Если до сих пор увольнение «неудобных» судей блокировалось, то с новым формированием Совета магистратуры их мечты о доминировании определенно сорвались.
Разочарование Кристины Фернандес де Киршнер объясняет, как без всякого стыда киршнеризм провоцирует марши с требованием отставки судей суда, в то время как президент настаивает на изменении функционирования и интеграции Верховного суда. Это просто попытка отомстить за своего босса.
Сегодня у нас есть возможность нанести Кирхнеризму нокаутирующий удар на судейском ринге. Оппозиция должна сосредоточить свои усилия на Конгрессе для принятия закона, гарантирующего создание Судебного совета, в котором ни один штат не превалирует над другим. И хотя суд ничего не сказал об этом, закон также должен восстановить состав первоначального жюри, которое оказалось гораздо более независимым и эффективным, чем нынешнее. Это важно, потому что мы не должны забывать, что, хотя Совет магистратуры инициирует процедуру отстранения судей от должности, он выносит постановление об отстранении от должности и формулирует обвинение; ответственность за судебное разбирательство несет жюри.
Пока мы ожидаем принятия этого закона, граждане должны потребовать, чтобы все стороны, участвующие в процессе, сделали все возможное, чтобы своевременно выполнить постановление Суда. Наказания должны быть отбыты, если мы хотим иметь сильные институты. 16 апреля Судебный совет в составе 20 членов под председательством председателя Верховного суда Орасио Росатти должен начать функционировать для достижения четкой цели: укрепить судебную власть и работать над обеспечением ее независимости, чтобы мы, граждане, наконец, получили эффективную и действенную службу. правосудие. Это зависит от нас.
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