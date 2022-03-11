Начальная стоимость евро в Мексике 11 марта этого года от евро до MXN

Евро торгуется на открытии на уровне 22,96 мексиканского песо, что означает снижение на 0,81% по сравнению с показателем предыдущего дня, который составлял 23,15 мексиканского песо.

По сравнению с прошлой неделей евро увеличился на 0,42%, несмотря на это, в годовом исчислении он по-прежнему сохраняет снижение на 4,71%. Что касается изменений этого дня по сравнению с предыдущими датами, то он добавляет две сессии подряд по спуску. Что касается волатильности последних нескольких дней, то она составляет 12,47%, что заметно выше годового показателя волатильности (8,07%), так что значение меняется больше, чем общая тенденция.

На ежегодной фотографии евро даже изменился на 23,66 мексиканского песо, а самый низкий уровень - 22,80 мексиканского песо. Евро находится ближе к минимуму, чем к максимуму.

Мексиканская валюта

Мексиканское песо является законным платежным средством Мексики и является первой валютой в мире, использующей знак доллара, который позже был использован Соединенными Штатами за доллар.

Мексиканское песо является пятнадцатой по объему торговли валютой в мире, первой наиболее торгуемой валютой в Латинской Америке и третьей наиболее широко торгуемой валютой в Латинской Америке и третьей на уровне континента только после долларов США и Канады.

В настоящее время аббревиатура MXN используется для обозначения мексиканского песо, но до 1993 года использовалась аббревиатура MXP.

Монеты, которые обычно используются в Мексике, имеют полукруглую форму и национальный герб на обороте. Один мексиканский песо равен 100 центам. Есть монеты номиналом 1, 5, 10 и 20 песо; а в банкнотах 20, 50, 100, 200, 500 и 1000 песо.

Мексиканское песо в настоящее время пострадало от своего баланса после начала пандемии SARS-CoV-2 в мире, а также других событий, которые обозначили его как избирательный процесс как на национальном уровне, так и в Соединенных Штатах, одном из основных торговых партнеров Мексики.

Неконтролируемая инфляция, в том числе в результате COVID-19, который удерживает денежно-кредитную политику, также оставила вес между неопределенностью перед лицом почти всегда стабильного доллара.

В 2021 году мексиканское песо закрылось с падением на 2,72% по отношению к доллару, хотя оно оставалось в значительной степени стабильным по отношению к торговым потокам и, в частности, экспорту в Соединенные Штаты.

Согласно прогнозам Banco de México (Banxico), в 2022 году мексиканское песо, как ожидается, вырастет и достигнет 21,34 единицы за доллар.

Мексика объявила карантин 23 марта 2020 года в условиях пандемии COVID-19 и оставила открытыми только необходимые мероприятия, что сильно сказалось на экономике, которая не полностью восстановилась.

Согласно

данным Национального института статистики и географии (Инеги), экономика Мексики, вторая по величине в Латинской Америке после Бразилии, выросла на 5% в 2021 году.

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