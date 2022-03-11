Начальная стоимость евро в Гондурасе на 11 марта от EUR до HNL

Евро выплачивается на открытии торгов до 26,73 лемпиры, что на 0,82% больше, чем в предыдущий день, когда он составлял 26,51 лемпиры.

За последние семь дней евро зафиксировал снижение на 0,26%, поэтому в годовом выражении он по-прежнему накапливает снижение на 6,13%. По сравнению с предыдущими днями он накапливает три сессии подряд в положительных цифрах. Показатель волатильности, как известно, выше, чем в прошлом году, что свидетельствует о том, что он переживает фазу нестабильности.

На ежегодной фотографии евро изменился на максимум 28,06 лемпиры, а самый низкий уровень составил 26,12 лемпиры. Евро находится ближе к минимуму, чем к максимуму.

Разбитая монета

Эль-лемпира является законной валютой Гондураса с 1931 года, аббревиатура которой - HNL и разделена на 100 центов; кроме того, ее выпуск регулируется Центральным банком.

До 1930 года официальной валютой было гондурасское песо, которое было основано частным банковским учреждением в Banco Atlántida. До 1932 года Конгресс наконец дал зеленый свет на создание валюты, которая оставалась в руках Центрального банка (после его основания в 1950 году).

В то время обменный курс составлял две лемпиры за один доллар США, но в 2005 году обменный курс снизился до 18,04 гонконгских лир за доллар (22,16 гонконгских лир за евро).

Название монеты имеет свое происхождение в честь вождя ленки Лемпиры, лидера коренного народа, который защищал свою территорию после испанского вторжения, оно также фигурирует на банкнотах и паре монет.

В настоящее время в обращении находятся монеты номиналом 5, 10, 20 и 50 центов, а также банкноты номиналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 и 500 лемпир.

В 2013 году Центральный банк Гондураса одобрил создание 315 миллионов банкнот, которые включали систему Брайля и специальные полосы для слабовидящих, в дополнение к возможному созданию неорганических банкнот.

Гондурас, также пострадавший от пандемии SARS-CoV-2, закрыл 2021 год с уровнем инфляции 5,32% из-за роста цен на продукты питания, что выше, чем ожидалось национальными властями.

С другой стороны, ВВП на душу населения ниже уровня жизни по сравнению с 196 другими странами и занимает 121-е место из 190 в рейтинге «Ведение бизнеса для ведения бизнеса».

Что касается индекса восприятия коррупции в государственном секторе Гондураса, он составляет 24 пункта, поэтому восприятие коррупции среди гондурасцев в их стране очень велико.

Мы рекомендуем:

агентства