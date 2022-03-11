Начальная стоимость евро в Канаде в марте этого года составляет 11 евро к канадскому доллару

После открытия сессии евро торгуется на открытии на уровне 1,40 канадского доллара, что представляет собой снижение на 0,63% по сравнению с 1,40 канадского доллара накануне.

По сравнению с последними семью днями евро вырос на 0,98%, но в течение года он все еще падает на 5,25%. По отношению к прошлым дням он добавляет две последовательные даты в отрицательные цифры. Что касается волатильности прошлой недели, то она составляет 12,03%, что явно выше, чем годовой показатель волатильности (6,03%), так что значение меняется больше, чем общая тенденция.

На ежегодном снимке евро был выплачен максимум 1,46 канадского доллара, а самый низкий уровень - 1,38 канадского доллара. Евро находится ближе к минимальному значению, чем к максимуму.

Канадский доллар

Канадский доллар является официальной денежной единицей Канады, для обозначения ее аббревиатуры CAD и подразделяется на 100 центов.

Следует отметить, что канадский доллар использовался практически на протяжении всей истории страны, после того как он заменил британский фунт стерлингов, испанский доллар и песо.

Это было 1 июля 1858 года, когда власти распорядились создать первые канадские доллары, которые в последующие годы были приняты к десятичной системе счисления. Однако до 1871 года монетарное объединение всех канадских провинций было одобрено для использования доллара, окончательно отменив золотой стандарт в 1933 году.

Сегодня используются канадские монеты номиналом 1, 5, 10 и 25 центов, 1 и 2 доллара, выпущенные Королевским канадским монетным двором; с другой стороны, банкноты 5, 10, 20, 50, 100 и 1000 долларов выпускаются Банком Канады и производятся в Оттаве.

Что касается экономики, то Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) недавно подтвердила, что Канада прошла переломный момент и движется к периоду умеренного роста после тяжелого удара пандемии SARS-CoV-2.

С другой стороны, Канаде также удалось позиционировать себя в качестве основного торгового партнера Соединенных Штатов в конце 2021 года с долей 14,5% от 15 основных партнеров страны.

Международный валютный фонд (МВФ) ожидает, что Канада вырастет на 4,1% к 2022 году и к 2023 году - на 2,8%, что будет означать замедление темпов роста после 4,7% в 2021 году.

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