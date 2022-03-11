Начальная стоимость евро в Бразилии 11 марта этого года от евро до бразильского реала

Евро выплачивается при открытии на уровне 5,52 бразильского реала, поэтому он представлял собой снижение на 0,51% по сравнению с ценой предыдущего дня, когда она составляла 5,55 бразильского реала.

С учетом прошлой недели евро зафиксировал снижение на 0,46%, поэтому в прошлом году он все же накопил снижение на 13,87%. Что касается изменений этого дня по сравнению с предыдущими датами, то он меняет результат предыдущего дня, в котором он закрылся с ростом на 0,72%, не сумев установить четкую тенденцию в последнее время. Волатильность за последние семь дней ниже, чем данные, достигнутые за последний год (14,2%), представляя собой значение с меньшим количеством изменений, чем обычно в последнее время.

На ежегодном фото евро достиг максимума в 6,45 бразильских реалов, а самый низкий уровень составил 5,50 бразильских реалов. Евро находится ближе к минимуму, чем к максимуму.

Кризис бразильского реала

Реал, или бразильский реал, как он известен во всем мире, является законным платежным средством в Бразилии и является двадцатой наиболее используемой валютой в мире и второй наиболее используемой валютой в Латинской Америке только после мексиканского песо.

Действующий с 1994 года реал заменил «cruzeiro real», а его аббревиатура - BRL; он также является четвертой наиболее торгуемой валютой на американском континенте после доллара США, канадского доллара и мексиканского песо.

Одним из наиболее заметных событий для бразильской валюты стало то, что в 1998 году реал подвергся сильной спекулятивной атаке, вызвавшей девальвацию в следующем году, с 1,21 до 2 реалов за доллар.

В настоящее время существуют медные монеты номиналом 1 и 5 центов, бронзовые монеты 10 и 25 центов и мельхиор 50 центов. Монета реала биметаллическая. Следует отметить, что в 2005 году пенни были сняты с производства, но они все еще являются законным платежным средством.

На экономическом фронте Международный валютный фонд (МВФ) сократил рост Бразилии на 1,7 процентных пункта в 2022 году, особенно из-за ухудшения глобальных условий между высокой инфляцией и пандемией COVID-19.

Следует отметить, что бразильская экономика, крупнейшая в латиноамериканском регионе, вступила в рецессию во втором квартале 2021 года и, по прогнозам, прекратится в течение 2022 года.

Из-за COVID-19 Бразилия была вынуждена выделять больше денег в качестве стимулирующих мер (около 12% ВВП), чтобы справиться с пандемией, что в конечном итоге привело к дефициту бюджета на 2022 год.

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