Оленка Мехия, освобожденная от Яхайры Пласенсии, подтверждает, что у нее роман с Джефферсоном Фарфаном

Программа Amor y Fuego показала, что между Оленкой Мехией и Джефферсоном Фарфаном родилась любовь, поэтому с моделью консультировались в этом отношении. Согласно их заявлениям, у них романтические отношения, которые они решили сохранить в тайне до июля.
Узнав, что они уже вместе, репортер журнала Willax Television спросил ее, почему она еще не завязывает свой роман с футболистом официальным лицом, на что она ответила, что они подождут еще несколько месяцев, пока он поддержит ее в избирательной кампании, поскольку она планирует запустить себя в качестве советника какого-то муниципалитета.
«Еще немного (подождите), еще несколько месяцев, в июле, когда выйдет моя самая сильная кампания, может быть», - сказала Оленка Мехия программе Amor y Fuego на фоне спекуляций.
Извинение Яхайры Пласенсии также указывало на то, что ее не выселили из квартиры, которую она снимала несколько месяцев назад, но она решила покинуть ее, и что Джефферсон Фарфан предложил ей место для более спокойного проживания с сыном.
Кроме того, модель утверждала, что у нее всегда есть поддержка Джефферсона Фарфана, поэтому у нее нет проблем говорить о романтических отношениях, которые у них есть, и что они предпочли, чтобы они не были публичными, чтобы избегать камер.
С другой стороны, Оленка Мехия не отрицала, что очень любит его, поскольку испытывает сильные чувства, давая понять, что никогда не отрицает, что между ними существует нечто большее, чем простая дружба. «Чувство есть, но никто этого не отрицает», - сказал он.
КТО ТАКАЯ ОЛЕНКА МЕХИЯ?
Оленка Мехия - оправдание Яхайры Пласенсии, так как у нее были отношения с Хорхе Пласенсией, братом лодки для сальсы. В результате романа, который у них был, в 2017 году они стали родителями, хотя закончились месяцами ранее на плохих условиях.
«Он не совершал никаких расходов, он сказал мне, что не хочет нести ответственность, потому что не готов быть отцом. Он не подарил мне ни одного солнца, ничего. Он тоже не пошел к ребенку в день его рождения. Он даже не хотел подписывать моего сына», - сказал он тогда СМИ.
Модель также возбудила иск о еде против Хорхе Пласенсии, установив сумму 2500 подошв для несовершеннолетнего. Однако он отметил, что на тот день он заработал всего 1200 подошв, так что с ней может случиться менее половины того, что она просила.
ОН ОСУДИЛ ЯХАИРУ ПЛАСЕНСИЮ
Яхайра Пласенсия усомнилась в отцовстве своего племянника, намекая, что он не будет сыном ее брата. Это заставило Оленка Мехия возбудить судебный иск против певицы сальсы.
В то время она осудила ее за потерпевшую клевету, а также потребовала гражданского возмещения в размере 100 000 подошв за нанесение ущерба ее чести и хорошей репутации. После длительного судебного разбирательства двенадцатый суд Лимы урегулировал дело в пользу молодой женщины и вынес решение о выплате 20 000 солей.
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