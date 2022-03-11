Оленка Мехия, освобожденная от Яхайры Пласенсии, подтверждает, что у нее роман с Джефферсоном Фарфаном

Программа Amor y Fuego показала, что между Оленкой Мехией и Джефферсоном Фарфаном родилась любовь, поэтому с моделью консультировались в этом отношении. Согласно их заявлениям, у них романтические отношения, которые они решили сохранить в тайне до июля.

Узнав, что они уже вместе, репортер журнала Willax Television спросил ее, почему она еще не завязывает свой роман с футболистом официальным лицом, на что она ответила, что они подождут еще несколько месяцев, пока он поддержит ее в избирательной кампании, поскольку она планирует запустить себя в качестве советника какого-то муниципалитета.

« Еще немного (подождите), еще несколько месяцев, в июле, когда выйдет моя самая сильная кампания, может быть », - сказала Оленка Мехия программе Amor y Fuego на фоне спекуляций.

Извинение Яхайры Пласенсии также указывало на то, что ее не выселили из квартиры, которую она снимала несколько месяцев назад, но она решила покинуть ее, и что Джефферсон Фарфан предложил ей место для более спокойного проживания с сыном.

Кроме того, модель утверждала, что у нее всегда есть поддержка Джефферсона Фарфана, поэтому у нее нет проблем говорить о романтических отношениях, которые у них есть, и что они предпочли, чтобы они не были публичными, чтобы избегать камер.

С другой стороны, Оленка Мехия не отрицала, что очень любит его, поскольку испытывает сильные чувства, давая понять, что никогда не отрицает, что между ними существует нечто большее, чем простая дружба. « Чувство есть, но никто этого не отрицает », - сказал он.

КТО ТАКАЯ ОЛЕНКА МЕХИЯ?

Оленка Мехия - оправдание Яхайры Пласенсии, так как у нее были отношения с Хорхе Пласенсией, братом лодки для сальсы. В результате романа, который у них был, в 2017 году они стали родителями, хотя закончились месяцами ранее на плохих условиях.

« Он не совершал никаких расходов, он сказал мне, что не хочет нести ответственность, потому что не готов быть отцом . Он не подарил мне ни одного солнца, ничего. Он тоже не пошел к ребенку в день его рождения. Он даже не хотел подписывать моего сына», - сказал он тогда СМИ.

Модель также возбудила иск о еде против Хорхе Пласенсии, установив сумму 2500 подошв для несовершеннолетнего. Однако он отметил, что на тот день он заработал всего 1200 подошв, так что с ней может случиться менее половины того, что она просила.

ОН ОСУДИЛ ЯХАИРУ ПЛАСЕНСИЮ

Яхайра Пласенсия усомнилась в отцовстве своего племянника, намекая, что он не будет сыном ее брата. Это заставило Оленка Мехия возбудить судебный иск против певицы сальсы.

В то время она осудила ее за потерпевшую клевету, а также потребовала гражданского возмещения в размере 100 000 подошв за нанесение ущерба ее чести и хорошей репутации. После длительного судебного разбирательства двенадцатый суд Лимы урегулировал дело в пользу молодой женщины и вынес решение о выплате 20 000 солей.

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