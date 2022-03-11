Умер Одалис Перес, бывший доминиканский питчер

САНТО ДОМИНГО (AP) — Одалис Перес, который в течение 10 лет был питчером высшей лиги и был выбран на Матч всех звезд 2002 года с «Лос-Анджелес Доджерс», скончался, сообщает местная лига. Ему было 43 года.

«Профессиональная бейсбольная лига Доминиканской Республики (LIDOM) скорбит о смерти питчера Одалиса Переса», — сообщила организация через свой официальный аккаунт в Twitter.

Цитируемый местными СМИ, Кристиан Перес, брат бывшего питчера, заявил, что нашел его без видимых признаков насилия в четверг во дворе своей резиденции в Санто-Доминго.

Кристиан Перес объяснил смерть падением, которое его брат перенес бы на лестницу. Он утверждал, что уведомил власти и что фельдшеры констатировали смерть.

Однако судебно-медицинские органы расследовали этот инцидент, чтобы установить подробную причину смерти.

Перес дебютировал в 1998 году в составе «Атланты Брэйвз», с которой играл до 2001 года. Год спустя он прибыл в «Лос-Анджелес Доджерс», с которыми добился своего лучшего выступления в мейджорах.

Он имел рекорд 15-10 и 3,00 ERA в том сезоне 2002 года, и был избран в Матч всех звёзд.

28 августа того же года он добился подвига, покрыв восемь иннингов белыми и попав в хоум-ран для «Доджерс», обыграв «Аризона Даймондбэкс» 1-0.

В общей сложности он имел допустимый средний показатель честной пробежки 4,46, с 920 страйкаутами, на протяжении всей карьеры, которые он также играл в Канзас-Сити (2006-2007) и Вашингтоне (2008).

В рамках Доминиканской лиги левша выступала за «Львы избранного» и «Истерн Старз».